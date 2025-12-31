Буковель капитально замело снегом: в каких условиях на курорте будут встречать Новый год (видео)

Сегодня курорт переполнен отдыхающими

Популярный украинский горнолыжный курорт Буковель заметает снегом к Новому году. На дорогах к нему образовываются большие пробки, из-за снежных сугробов машины едва передвигаются и оказываются в ловушках.

Что нужно знать:

Из-за сильных снегопадов на подъездах к Буковели большие пробки

Несмотря на непогоду, людей на курорте много

В горах сохраняются морозы до –17°C

Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. На них видны заснеженные склоны и сложные трассы из-за погодных условий.

Большое количество снега и морозы помогли курорту открыть зимний сезон: трассы начали работу 28 декабря 2025 года, хотя сезон стартовал позже обычного из-за ранее мягкой погоды и нехватки снега.

Людей на курорте, как рассказывают украинцы, довольно много.

Отдельная проблема с дорогами из-за метели.

"Огромные пробки стоят по дороге в Буковель перед Новым годом Имейте в виду, если будете ехать в том направлении", — пишут в соцсетях.

Согласно прогнозам синоптиков, в первые дни января в Буковеле будут сильные морозы.

Погода в Буковеле. Скриншот: Sinoptik

Также в пресс-службе ГСЧС отметили, что в горах сегодня температура воздуха –17 градусов. На горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, ветер — юго-западный 15-17 м/с. Спасатели предупреждают — такие погодные условия – серьезная опасность для жизни и здоровья!

