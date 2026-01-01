Погода в Харькове сделает резкий разворот: каких сюрпризов ждать

Нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно

В Харьков уже через несколько дней, вероятно, ворвется кратковременное, но резкое потепление. Столбики термометров могут "подрасти" даже до плюсовой температуры.

Что нужно знать:

Морозы уже скоро уйдут из Харькова

Потепление принесет с собой плюсовую температуру

Снегопады превратятся в дожди

Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Так, по данным синоптиков сервиса meteo.ua, потепление может накрыть Харьков 3 и 4 января. В этот период прогнозируется температура на уровне +4-1 градус. Возможны осадки в виде снега с дождем.

Погода в Харькове

Аналогичного мнения придерживаются и в Укргидрометцентре. Там также предупреждают о резком потеплении — с -8 1 января до +2+4 на протяжении следующих нескольких дней (с 2 по 5 января). Местами возможен небольшой снег и дождь.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине

