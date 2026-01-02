Все теперь отслеживается: выводы ВВК будут рассматривать по-новому

Процесс цифровизации в ВСУ продолжается

Выводы ВВК (военно-врачебная комиссия. укр — ВЛК) теперь автоматически передаются в реестр "Оберег". Таким образом информация о пригодности к службе будет отображаться прямо в приложении "Резерв+".

Об этом рассказал глава Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко.

По его словам, цифровые инструменты стали логичным и необходимым шагом в условиях военного времени и общегосударственного перехода к электронным сервисам.

"Решения ВЛК принимаются с использованием электронных подписей, что обеспечивает фиксацию времени, прозрачность процессов и полную отслеживаемость действий каждого участника – от врача до председателя комиссии", — сказал он.

Мирошниченко отмечает, что это значительно снижает риск злоупотреблений и выводит всю процедуру военно-врачебной экспертизы в понятную и контролируемую цифровую среду.

"В то же время, в системе еще остаются бумажные носители — прежде всего исторические медицинские данные. Однако процесс цифровизации продолжается и постепенно охватывает все большее направление военной медицины", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что уклонистов хотят лишить избирательных прав — законно ли это и что говорят в Раде.