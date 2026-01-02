Все тепер відстежується: висновки ВЛК розглядатимуть по-новому

Процес цифровізації у ЗСУ триває

Висновки ВЛК (військово-лікарська комісія) тепер автоматично передаються до реєстру "Оберіг". Таким чином, інформація про придатність до служби буде відображатися прямо в додатку "Резерв+".

Про це розповів голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко.

За його словами, цифрові інструменти стали логічним і необхідним кроком в умовах воєнного часу та загальнодержавного переходу до електронних сервісів.

"Рішення ВЛК ухвалюються з використанням електронних підписів, що забезпечує фіксацію часу, прозорість процесів і повну відстежуваність дій кожного учасника — від лікаря до голови комісії", — сказав він.

Мірошниченко зазначає, що це значно знижує ризик зловживань і виводить усю процедуру військово-лікарської експертизи у зрозуміле та контрольоване цифрове середовище.

"Водночас у системі ще залишаються паперові носії — передусім історичні медичні дані. Проте процес цифровізації триває і поступово охоплює дедалі більше напрямів військової медицини", — додав він.

