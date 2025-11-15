Еда будет теплой во время отключений: украинка поделилась простым лайфхаком

Поможет остаточное тепло духовки

Отключения света, иногда длительные, вернулись в Украину, ведь Россия по наступлению холодов активизировала удары по энергетической системе. Украинцы учатся жить в условиях нестабильного энергоснабжения и делятся опытом друг с другом.

В Telegram-канале "Типовий Львів" рассказали, как при отключении света сохранить еду теплой до нескольких часов. Способ актуален для тех, у кого электрическая плита, и когда выключают свет, блюда не на чем разогреть. Поможет остаточное тепло электродуховки.

Все просто: за 15 минут до отключения света нужно разогреть пищу. Также надо разогреть духовку до 100 градусов.

Горячую еду ставим в духовку. Еще несколько часов блюда останутся теплыми, не придется глотать холодную невкусную пищу.

Как сохранить продукты свежими без холодильника

Кроме разогрева пищи в период блэкаутов есть еще одна проблема — как сохранить продукты свежими, если холодильник не работает часами. Помочь с этим может стиральная машина. Если засыпать барабан льдом и выложить на него продукты, они смогут дольше оставаться свежими, чем в холодильнике.

Металлический барабан будет помогать удерживать прохладу, а также не будет проблемы с излишней водой после таяния льда. Машинка сама выведет ее в канализацию.

