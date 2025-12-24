Экологическая катастрофа внезапно случилась в Одессе. Море в пятнах и все живое умирает (фото, видео)

На месте работают экологи

В Одессе 24 декабря в районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные. Кроме того, на побережье замечено огромное количество мертвых птиц.

Что нужно знать:

Вода у берега изменила цвет, а в воздухе ощущается запах масла

Массовая гибель птиц может свидетельствовать о токсичном характере загрязнения

Причина появления пятен в настоящий момент официально не подтверждена

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам уже идет проверка — размер и происхождение пятен устанавливаются.

На место уже выехали представители:

• Государственной экологической инспекции;

• КП "Побережье";

• КУ "Спасительно-водолазная служба";

• Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Соответствующие видео с пляжей публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, что море у берега сменило цвет.

На песке лежат птицы — некоторые из них еще живы.

Некоторые предполагают, что происшествие может быть связано с недавними обстрелами порта по судам и резервуарам в Южном, и утечкой масла.

Напоминание: 23 декабря, враг ударил по порту Одессы дронами. Пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою. А в ночь на 22 декабря россияне атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. В том числе в порту "Южный" загорелись контейнеры с мукой и маслом.

Местные говорят, что запах масла чувствуется даже в воздухе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре пляжи Одессы прекратились в "капучино". Это поразительное явление называется Cappuccino Coast – один из самых редких феноменов в природе.