"Тентакль из ада": сеть позабавила главная елка оккупированного Луганска (фото)
Удивляет больше всего ее странная форма
К Новому году во временно оккупированном Луганске появилась главная городская ёлка, которая больше напоминает тентакль, вырывающийся из глубин ада, чем праздничный символ. Конструкция, к тому же, крашена красной звездой.
Что нужно знать:
- Елка стала объектом насмешек и ироничных комментариев
- На фоне разрухи и отсутствия нормальной жизни новогодний атрибут выглядит скорее как издевка, чем как праздник.
- Курьёз с ёлкой показывает разрыв между пропагандистской картинкой и реальностью на оккупированных территориях
Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях. На ней видно, что кроме странной формы новогоднего дерева, оно, к тому же, довольно странно украшено.
"Нет, это не тентакль (щупальца фантастического или хоррор-существа, — Ред.) рвущийся из ада сквозь асфальт. Это главная елка Луганска", — комментирует фото в своем Telegram-канале блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский.
В соцсетях отмечают, что эта елка больше символизирует любимое время России — когда мандарины были дефицитом, а будущее — светлым".
На фоне разрухи и отсутствия нормальной жизни такая "ёлка" выглядит скорее как издевка, чем как праздник.
В итоге праздничный атрибут превратился в очередной курьёз, наглядно показывающий разрыв между пропагандистской картинкой и реальностью на оккупированных территориях.
