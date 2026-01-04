"Тентакль из ада": сеть позабавила главная елка оккупированного Луганска (фото)

Удивляет больше всего ее странная форма

К Новому году во временно оккупированном Луганске появилась главная городская ёлка, которая больше напоминает тентакль, вырывающийся из глубин ада, чем праздничный символ. Конструкция, к тому же, крашена красной звездой.

Что нужно знать:

Елка стала объектом насмешек и ироничных комментариев

На фоне разрухи и отсутствия нормальной жизни новогодний атрибут выглядит скорее как издевка, чем как праздник.

Курьёз с ёлкой показывает разрыв между пропагандистской картинкой и реальностью на оккупированных территориях

Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях. На ней видно, что кроме странной формы новогоднего дерева, оно, к тому же, довольно странно украшено.

"Нет, это не тентакль (щупальца фантастического или хоррор-существа, — Ред.) рвущийся из ада сквозь асфальт. Это главная елка Луганска", — комментирует фото в своем Telegram-канале блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский.

Главная елка в Луганске

В соцсетях отмечают, что эта елка больше символизирует любимое время России — когда мандарины были дефицитом, а будущее — светлым".

