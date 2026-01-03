Россияне превратили Голую Пристань в мертвую пустыню. Как сейчас выглядит некогда популярный курорт (видео)

Город сильно пострадал из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

В сети появились свежие кадры из оккупированного города Голая Пристань в Херсонской области. Как все, куда приходит "русский мир", оно превратилось в руину.

Видео, снятое с дрона, опубликовали российские паблики. Детализация не очень высокая, но даже так видно, что большинство домов получили значительные повреждения.

Практически во всех постройках нет окон. Пейзаж очень удручающий, лишенный всякой жизни.

Россияне стремятся захватить как можно больше украинских земель с одной целью — превратить их в пустыню без жизни и надежды. Подобная картина повсюду, куда приходит Россия.

Голая Пристань — что там происходит после начала полномасштабной войны

Россияне захватили городок в первую неделю вторжения. Местные жители пытались сопротивляться – 8 марта вышли на центральную площадь с украинскими флагами, но оккупанты начали похищать людей.

В июне 2023 г. после подрыва россиянами Каховской ГЭС потоки воды накрыли населенные пункты ниже по течению Днепра. Голая Пристань оказалась среди наиболее пострадавших – вода затопила значительную часть города.

Каким был город до оккупации

До полномасштабного вторжения Голая Пристань была известным курортным городком на берегу реки Конка вблизи Днепра. Туристы приезжали сюда за термальными источниками, лечебными грязями озера Соляного и спокойным отдыхом среди роскошной природы.

Тако Голая Пристань была до прихода российских оккупантов

В городе работали десятки пансионатов, баз отдыха и гостиниц. Визитной карточкой Голой Пристани был фестиваль "Кавуновий рай", который ежегодно проходил в августе. На праздник собирались туристы со всей Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские оккупанты сделали с городом Попасная Луганской области, которую захватили в мае 2022 года. Кадры оттуда напоминают снимки из Чернобыля.