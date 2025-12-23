Три самые странные новогодние елки в Киеве, на которые сегодня страшно смотреть (фото)

Эти конструкции запомнились с плохой стороны

Главное новогоднее дерево страны успело пройти настоящую эволюцию за последние годы. Киев не раз удивлял жителей необычными украшениями и оригинальными идеями для праздничного оформления.

Однако случались и настоящие провалы. Несколько вариантов выглядели настолько странно, что киевлянам до сих пор стыдно их вспоминать – они вызывали не восхищение, а лавину шуток в сети. "Телеграф" рассказывает о самых неудачных вариантах за последние 15 лет.

Неоновые украшения 2010 года

В том году на Майдане в Киеве проходили массовые протесты бизнеса против налоговой реформы. Представители предпринимателей установили палаточный городок и потребовали отменить новые правила.

Елка в Киеве, 2010 год

Ночью 3 декабря работники МВД оцепили площадь, а коммунальщики начали разбирать палатки. Несколько дней спустя глава государства Виктор Янукович комментировал события, но не смог сразу вспомнить название новогоднего дерева. Десять секунд паузы закончились словом "елка", что послужило поводом для шуток.

Янукович забыл, как на украинском назвать елку

Само дерево тоже выглядело странно. Яркие неоновые украшения сделали его пестрым и бессмысленным. Киевлянам такая праздничная конструкция не понравилась.

Конус из ковролина 2012 года

В 2011 году в центре столицы в первый раз поставили искусственное дерево. Это была 40-метровая конструкция в форме конуса, обтянутая ковролином.

Жители сразу начали шутить над необычным видом. В соцсетях появились коллажи с участием тогдашнего президента, сравнение с ракетой, детской пирамидкой и рожком мороженого. Позже коммунальщики добавили гирлянды, но это не изменило отношение киевлян.

Елка в Киеве 2011-2012 годы

В интернете пользователи давали конструкции разные прозвища. Ее называли "террикон посреди Киева", "пакет для семян", "ковер, скрученный в конус", "сигнальный буй", "боеголовка" и многими другими словами, включая нецензурные.

Мемы о елке

В сети шутили, как умели

Йолка со шляпой, 2020 год

В том году киевские власти поставили дерево на Софийской площади и увенчали его золотистой шляпой. Дизайнеры хотели объединить весь новогодний ансамбль идеей сказки, однако замысел не оценили.

Главная елка страны, 2020 год

Украшение вызвало бурную реакцию. Часть киевлян начала обвинять власть в "бесовщине" и называть шляпу "ведемским колпаком". Кто-то видел в этом отзвук язычества, кто-то считал атрибут более хелловинским, чем рождественским.

Мем о новогоднем дереве столицы 2020 года

В конце концов шляпу сняли с дерева. Он стал отдельной частью новогодней инсталляции на площади, но скандал уже успел разгореться в соцсетях.

Инсталляция со шляпой

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько стоит новогодняя елка в Украине. Цены колеблются от бюджетных за 100 гривен до роскошных деревьев за 8 тысяч.