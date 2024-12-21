Как выглядела главная новогодняя елка в Киеве с 2000 по 2010 год (фото)

Минутка истории

Главной елкой страны принято называть ту, которая традиционно устанавливается в Киеве. Изначально праздничные деревья ставили на Майдане независимости, однако после Революции Достоинства 2014 елка была раз и навсегда перенесена на Софийскую площадь.

За это время главная елка страны прошла настоящую эволюцию и неоднократно поражала украинцев яркими огнями, необычным дизайном и стильными украшениями.

"Телеграф" предлагает своим читателям совершить путешествие в прошлое и вспомнить, как выглядела главная елка страны начиная с 2000-х годов. Уверены, вы будете удивлены.

Елка в 2001 году

Для украшения елки в этом году организаторы выбрали желтые и красные гирлянды.

Дерево выглядело ярко и красочно, а разноцветными игрушки и гирлянды ниспадали от верхушки вниз.

﻿Елка в 2002 году

Главная новогодняя елка страны 2002 года была опутана множеством гирлянд, которые создавали праздничную атмосферу.

Кроме гирлянд на елке также были игрушки, но они попросту "терялись" на фоне огней, которые хаотично, но очень стильно украшали новогоднее дерево.

Елка в 2003 году

Стройное, высокое и очень красивое деревце на Майдане установили в 2003 году. Елка была украшена золотистыми гирляндами, которые обильно покрыли все ее ветви.

Елка в 2004 году

Это новогоднее дерево было украшено тысячами игрушек и яркими гирляндами, которые хаотично обвивали дерево.

На верхушке была установлена небольшая звезда, а на локации располагались фотозоны и проходила ярмарка.

Елка в 2005 году

Новый 2005 год ассоциируется у украинцев с Оранжевой революцией.

Однако главная елка в центре Киева загорелась голубыми огоньками, а дерево стильно украшали большие золотистые снежинки.

Елка в 2006 году

В 2006 году елку украсили большими красными игрушками в форме упакованных подарков, украинским куклами и снежинками.

А праздничные гирлянды красного и фиолетового цветов легко ниспадали с праздничного дерева.

Елка в 2007 году

Впервые главная елка страны приобрела стиль в 2007 году.

Именно тогда впервые праздничное дерево украсили разноцветной иллюминацией, состоящей из геометрических фигур.

Елка в 2008 году

В 2008 году организаторы праздников не блестнули оригинальностью и также украсили ромбовидными орнаментами главную елку Украины.

При этом, белые, фиолетовые, красные и зеленые ромбы образовывали орнамент. Дополняли декор большие снежинки, размещенные симметрично по всей елке.

Елка в 2009 году

Главная елка 2009 года была украшена белыми снежинками и гирляндами, которые делили дерево на большие ромбы.

Особыми изысками новогоднее дерево не "блестало".

Елка в 2010 году

В столице Украины новогодняя елка 2010 года символизировала кризис. При этом, не только экономический, но и творческий, ведь праздничное дерево было украшено игрушкам и гирляндами предыдущих лет.

Источник: "24 канал"

Напомним, цены на новогодние елки в Украине в этом году просто космические, однако это не останавливает жителей столицы, которые активно интересуются стоимостью живых елей. В этом году в Киеве уже начали работать официальные елочные ярмарки, где можно приобрести новогоднее дерево на любой вкус и кошелек.

Все деревья чипированы и это позволяет отследить их происхождение и уберечь покупателей от приобретения незаконно срубленных хвойных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли киевлянам рейдов ТЦК на Новый год. В Украине идет общая мобилизация, и вручение повесток может происходить в любом месте. В частности, оповещение граждан может происходить в общественных местах, которые во время новогодних праздников становятся локациями для праздничных мероприятий.