"Тентакль з пекла": мережу потішила головна ялинка окупованого Луганська (фото)

Дивує найбільше її дивна форма

На Новий рік у тимчасово окупованому Луганську з’явилася головна міська ялинка, яка більше нагадує тентакль, що виривається з глибин пекла, ніж святковий символ. Конструкція до того ж прикрашена червоною зіркою.

Що потрібно знати:

Ялинка стала об’єктом глузувань та іронічних коментарів

На тлі розрухи та відсутності нормального життя новорічний атрибут виглядає скоріше як знущання, ніж свято

Курйоз з ялинкою показує розрив між пропагандистською картинкою та реальністю на окупованих територіях

Відповідна фотографія була опублікована у соціальних мережах. На ній видно, що, крім дивної форми новорічного дерева, воно до того ж досить дивно прикрашене.

"Ні, це не тентакль ( щупальця фантастичного або хорор-істоти, — Ред.), що рветься з пекла крізь асфальт. Це головна ялинка Луганська", — коментує фото у своєму Telegram-каналі блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський.

Головна ялинка у Луганську

У соцмережах зазначають, що ця ялинка більше символізує улюблений час Росії, коли мандарини були дефіцитом, а майбутнє — "світлим".

На тлі розрухи та відсутності нормального життя така "ялинка" виглядає швидше як знущання, ніж як свято.

У результаті святковий атрибут перетворився на черговий курйоз, що наочно показує розрив між пропагандистською картинкою та реальністю на окупованих територіях.

