Рус

"Тентакль з пекла": мережу потішила головна ялинка окупованого Луганська (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ялинка Новина оновлена 04 січня 2026, 12:58
Ялинка. Фото Колаж "Телеграфу"

Дивує найбільше її дивна форма

На Новий рік у тимчасово окупованому Луганську з’явилася головна міська ялинка, яка більше нагадує тентакль, що виривається з глибин пекла, ніж святковий символ. Конструкція до того ж прикрашена червоною зіркою.

Що потрібно знати:

  • Ялинка стала об’єктом глузувань та іронічних коментарів
  • На тлі розрухи та відсутності нормального життя новорічний атрибут виглядає скоріше як знущання, ніж свято
  • Курйоз з ялинкою показує розрив між пропагандистською картинкою та реальністю на окупованих територіях

Відповідна фотографія була опублікована у соціальних мережах. На ній видно, що, крім дивної форми новорічного дерева, воно до того ж досить дивно прикрашене.

"Ні, це не тентакль ( щупальця фантастичного або хорор-істоти, — Ред.), що рветься з пекла крізь асфальт. Це головна ялинка Луганська",коментує фото у своєму Telegram-каналі блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський.

Як виглядає головна ялинка у Луганську
Головна ялинка у Луганську

У соцмережах зазначають, що ця ялинка більше символізує улюблений час Росії, коли мандарини були дефіцитом, а майбутнє — "світлим".

На тлі розрухи та відсутності нормального життя така "ялинка" виглядає швидше як знущання, ніж як свято.

У результаті святковий атрибут перетворився на черговий курйоз, що наочно показує розрив між пропагандистською картинкою та реальністю на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядала головна новорічна ялинка у Києві з 2000 по 2010 рік.

Теги:
#Луганськ #Новорічна ялинка #Курйоз