Сейчас под оккупацией: как выглядит самый длинный железнодорожный тоннель Украины (фото)

Его создали в начале XX века

На территории Луганской области располагается железнодорожный Лутугинский тоннель, который является самым длинным в Украине. Его соорудили еще в далекие 1913-1915 годы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает историю создания крупнейшего тоннеля.

Тоннель расположен близ населённых пунктов Белореченский и Врубовский в Лутугинском районе. Его длина составляет 2062,88 метра. Объект является однопутным и ширококолейным, что соответствует стандартам Донецкой железной дороги.

Лутугинский тоннель на карте

История

Лутугинский тоннель был построен в 1913—1915 годах для использования частной Северо-Донецкой железной дорогой.

С 1986 по 1989 была проведена реконструкция сооружения и движение по туннелю перекрывали. Целью реконструкции было уменьшение притока воды в тоннель.

Лутугинский тоннель. Фото: https://www.facebook.com/stvladimirfund.org

1994-1996 годов с той же целью пробурено несколько систем лучевых дренажных скважин, однако это практически не уменьшило водоприток. Закрытие расположенных неподалеку от шахт Врубовской и имени Ленина и прекращение откачки воды из этих шахт вызвали повышение уровня грунтовых вод и усиление притока воды в тоннель.

В период с 2005 по 2006 годы был произведен капитальный ремонт тоннеля с целью уменьшения водопритока к нему.

Лутугинский тоннель. Фото: https://www.facebook.com/stvladimirfund.org

Пассажирского железнодорожного сообщения через туннель нет.

Этот тоннель находится на оккупированной Россией части Украины.

Лутугинский тоннель. Фото: "Україна туристична"

