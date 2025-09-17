Под Киевом есть забытый тоннель, который строили заключенные и осужденные на смерть: что это за заброшенный объект (фото)

В Киеве на Оболони есть заброшенный "Сталинский тоннель" с 1941 года

В Киеве на Оболони еще можно увидеть остатки старинного подземного тоннеля, который когда-то планировали построить как запасной транспортный путь через Днепр.

В 1936 году в столице стартовало засекреченное строительство "Сталинского метро", которое должно было служить запасным транспортным путем под Днепром на случай разрушения железнодорожных мостов во время войны. Об этом пишут в "Find-way".

Проект предусматривал создание двух тоннелей: Южного и Северного. Южный тоннель планировали провести от Жукового острова до Осокорков, а Северный – через Днепр в районе современной Оболони. Работы над Северным тоннелем по проекту должны продолжаться около восьми лет.

Для строительства привлекали заключенных, приговоренных к смерти, военных и работников КГБ. В 1941 году произошло затопление тоннеля водой, после чего работы официально остановили.

Как туда дойти

Как пишут на сайте, попасть на локацию можно двумя способами:

Первый маршрут:

Двигайтесь до станции метро "Оболонь", от нее маршруткой №512 до остановки "Детская Академия Искусств". После выхода из маршрутки перейдите дорогу и следуйте прямо. Пройдя через парковку до набережной, двигайтесь направо вдоль нее до первого поворота налево, где расположены спортивные тренажеры. Пройдя мимо них, продолжайте идти по тропинке направо. Тропа выведет на набережную Днепра, поверните направо, а на первом перекрестке еще раз направо по верхней парковой улочке. Через примерно 20 метров справа будет виден Сталинский тоннель.

Второй маршрут:

От станции метро "Оболонь" в Киеве следуйте маршруткой №582 (остановка возле супермаркета "Велика Кишеня") до остановки "Парк отдыха Наталка". Пересекая дорогу, двигайтесь перпендикулярно улице в направлении Днепра, до парка "Наталка". Спустившись вниз, направляйтесь прямо. Через несколько сотен метров парковая дорожка немного поворачивает налево. За пару десятков метров до Днепра слева от дорожки расположен Сталинский тоннель.

Где расположен Сталинский тоннель

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть заброшенная обсерватория, которой уже более 60 лет.