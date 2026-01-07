Зараз під окупацією: як виглядає найдовший залізничний тунель України (фото)

Його створили на початку XX ст.

На території Луганської області знаходиться залізничний Лутугинський тунель, який є найдовшим в Україні. Його спорудили ще далекі 1913-1915 роки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію створення найбільшого тунелю.

Тунель розташований поблизу населених пунктів Білоріченський та Врубовський у Лутугинському районі. Його довжина складає 2062,88 метра. Об’єкт є одноколійним та ширококолійним, що відповідає стандартам Донецької залізниці.

Історія

Лутугинський тунель було збудовано у 1913—1915 роках для використання приватною Північно-Донецькою залізницею.

З 1986 по 1989 була проведена реконструкція споруди та рух по тунелю перекривали. Метою реконструкції було зменшення притоку води у тунель.

Лутугинський тунель. Фото: https://www.facebook.com/stvladimirfund.org

1994-1996 років із тією ж метою пробурено кілька систем променевих дренажних свердловин, проте це практично не зменшило водоприток. Закриття розташованих неподалік шахт Врубовської та імені Леніна та припинення відкачування води з цих шахт викликали підвищення рівня ґрунтових вод та посилення припливу води в тунель.

У період з 2005 по 2006 роки було здійснено капітальний ремонт тунелю з метою зменшення водопритоку до нього.

Лутугинський тунель. Фото: https://www.facebook.com/stvladimirfund.org

Пасажирського залізничного сполучення через тунель немає.

Цей тунель знаходиться на окупованій Росією частині України.

Лутугинський тунель. Фото: "Україна туристична"

