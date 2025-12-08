Арка высотой в пять этажей. Как выглядит уникальный дом в Харькове (фото)
Об этом здании есть даже легенда
В Харькове есть немало интересных и уникальных домов, одним из которых считается здание с самой высокой аркой. Этот дом был построен еще в 1938 году.
"Телеграф " покажет, как выглядит здание и как его используют. Заметим, что здание находится по ул. Чернышевского, а не как думают некоторые харьковчане на Набережной.
Высота арки дома по Чернышевского достигает пятого этажа. Этот дом построили в Харькове в 1938 году. Его возвели по проекту архитектора Ноя Моисеевича Подгорного.
Как видно на фото, дом действительно имеет огромную высокую арку, которая достаточно сильно бросается в глаза. Более того, даже сами харьковчане каждый раз удивляются, когда видят такое сооружение.
Несмотря на интересный и уникальный фасад, здание выполняет функцию обычного жилого дома. Хотя внешне напоминает музей или как минимум какое-нибудь государственное учреждение. Однако на самом деле в этом доме живут харьковчане, которым удалось стать частью архитектурного шедевра.
Один из пользователей в сети добавил: "Арка видна из окон моего родного дома. Впечетляла меня с детства. А еще наверху, у ее "замка" есть геометрическая фигура в форме гроба. Городская легенда гласит, что во время строительства погиб каменщик и его товарищи, в память о нем создали этот символ".
