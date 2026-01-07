"Среди важных программ Минразвития — помощь жителям прифронтовых регионов", — вице-премьер-министр Алексей Кулеба

Жители прифронтовых общин, перечисленные в Приказе №376 Министерства развития общин и территорий, могут получить денежную помощь на закупку дров для отопительного сезона. Об этом сообщил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Выделение домохозяйствам 19400 гривен на закупку дров касается жителей более 200 общин, входящих в приказ №376 Министерства развития общин и территорий. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин Алексей Кулеба.

"Что такое прифронтовые регионы? Есть 376-й приказ нашего министерства, регулирующий в принципе, какие общины или населенные пункты входят в этот приказ. Как они туда будут транспортированы? Этим занимается областная военная администрация, ниже – районная военная администрация и общины. Именно они ответственны за то, чтобы организовать транспортировку. Третье – нужно ли это? Там живут люди, там живут украинцы и, конечно, они нуждаются в помощи. Не оказать им эту помощь невозможно, поэтому да, это делается, да, это нужно", — отметил Алексей Кулеба.

Отвечая на вопрос журналиста, идет ли речь только о 10-километровой прифронтовой зоне, вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что речь идет о том, что это не только 10 километров недалеко от линии фронта. Ведь речь идет о всех общинах, которые входят в 376-й приказ Минразвития. "Это важно. 376-й приказ определяет наше министерство по запросу от областных военных администраций и от военных, которые определяют зоны активных боевых действий и зоны возможных боевых действий. Это не только 10-километровая зона, это могут быть другие общины, это распространяется именно на них. Там, в десяти областях, которые входят в этот приказ, живет очень большое количество людей, не менее 5,5 миллионов человек", — рассказал Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что правительство совместно с международными партнерами предоставит жителям прифронтовых территорий единовременную денежную помощь на приобретение твердого топлива, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Предусмотрена выплата на одно домохозяйство на сумму 19 400 гривен.

Напомним, в общинах в течение 2025 года восстановили более 200 школ, садов, больниц, укрытий и системы водоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.