"Серед важливих програм Мінрозвитку – допомога мешканцям прифронтових регіонів", - віцепремєр-міністр Олексій Кулеба

Мешканці прифронтових громад, які перелічені у Наказі №376 Міністерства розвитку громад та територій, можуть отримати грошову допомогу на закупівлю дров для опалювального сезону. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.

Виділення домогосподарствам 19400 гривень на закупівлю дров стосується мешканців понад 200 громад, які входять у наказ №376 Міністерства розвитку громад та територій. Про це в інтерв’ю виданню "Економічна правда" розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

"Що таке прифронтові регіони? Є 376-й наказ нашого міністерства, який регулює в принципі, які громади або населені пункти входять до цього наказу. Як вони будуть туди транспортовані? Цим займається обласна військова адміністрація, нижче – районна військова адміністрація і громади. Саме вони відповідальні за те, щоб організувати транспортування. Третє – чи потрібно це? Там живуть люди, там живуть українці і, звичайно, вони потребують допомоги. Не надати їм цю допомогу неможливо, тому так, це робиться, так, це потрібно", — зазначив Олексій Кулеба.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи йдеться лише про 10-кілометрову прифронтову зону, віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба зауважив, що мова йде про те, що це не тільки 10 кілометрів неподалік лінії фронту. Адже йдеться про всі ті громади, які входять у 376-й наказ Мінрозвитку. "Це важливо. 376-й наказ визначає наше міністерство за запитом від обласних військових адміністрацій і від військових, які визначають зони активних бойових дій і зони можливих бойових дій. Це не тільки 10-кілометрова зона, це можуть бути інші громади, це розповсюджується саме на них. Там, у десятьох областях, які входять у цей наказ, живе дуже велика кількість людей, не менше 5,5 мільйона людей", — розповів Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялось, що уряд спільно з міжнародними партнерами надасть мешканцям прифронтових територій одноразову грошову допомогу на придбання твердого палива, щоб підготуватися до опалювального сезону. Передбачена виплата на одне домогосподарство у сумі 19 400 гривень.

Нагадаємо, у громадах протягом 2025 року відновили понад 200 шкіл, садочків, лікарень, укриттів та системи водопостачання. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.