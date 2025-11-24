Крематорий — "горячая точка" на окраине Львова: почему он стал поводом для споров

Большая часть крематория на Голосковском кладбище уже возведена и вместе с прогрессом растет сопротивление. Почему проект вызвал новый конфликт — в материале

Противоречивое возведение городского крематория на Голосковском кладбище во Львове близится к завершению. По словам городского головы Андрея Садового, уже готовы около 70% стен, смонтирован арочный свод, проложены инженерные сети, завершено бетонирование основного объема.

В конце ноября ожидается доставка двух современных печей из Испании — каждая способна выполнять до 10 кремаций в сутки. Но вместе с продвижением строительства растет и напряжение. Часть жителей села Збиранка и близлежащих районов открыто выражают недовольство соседством. "Телеграф" разбирался, что именно стало точкой конфликта.

Проект и планы: что именно возводят на Голосковском кладбище

Это уже вторая попытка построить крематорий на этой территории. Действующий проект был выбран в 2021 году на архитектурном конкурсе. Его авторы – архитекторы из Мариуполя. Концепция подразумевает комплексное решение: крематорий, колумбарий, открытую площадь и использование местных материалов. Акцент сделан на экологичности – альтернативной энергии, сборе дождевой воды, минимальном вмешательстве в ландшафт. В проект заложен водяной бассейн и мост над ним – символическая "река жизни" и метафора перехода.

Стены крематория почти завершены/ Фото: Информационное агентство "Гал-инфо"

Основной конструктив планируется завершить до конца года, внутренние работы — весной. Стоимость – около 170 млн грн кредитных средств. Ориентировочная стоимость кремации будет составлять 4–5 тысяч гривен — примерно на треть дешевле традиционного захоронения.

Крематорий во Львове возводят на Голосковском кладбище

Позиция города: "Это критически важно для общества"

Мэр Андрей Садовый настаивает: потребность в крематории давно назрела. В городах, где такая услуга существует, более половины граждан завещают кремацию. Львовские семьи вынуждены везти тела в Киев — это усложняет прощание и увеличивает расходы.

Это минимум на 30% будет ниже цена со всем сервисом Андрей Садовый, городской голова Львова

Город подчеркивает: сейчас бюджет направлен на поддержку военных и социальных программ, поэтому строительство финансируется за счет кредита. В Муниципальной обрядовой службе добавляют: в комплексе обустроят парковку, места для колумбарных захоронений, а урны можно будет хоронить на всех кладбищах Львова. Здание рассчитано на длительную эксплуатацию, уверяет подрядчик.

Строительство крематория во Львове

Община недовольна: вопрос не только в крематории, а в игнорированных проблемах

Жители окрестных территорий признают: городу крематорий нужен. Но в то же время чувствуют себя загнанными в угол — их мнения при строительстве не спросили, а при попытке приблизиться к строительству некоторые даже получали угрозы. Есть значительное количество годами игнорируемых проблем. И именно они обостряются из-за возведения крематория.

Паспорт объекта "Крематорий"

Главная претензия – опасная дорога без тротуара между кладбищем и селом Збиранка. Единственная полоса с резкими поворотами, ограниченной видимостью и сложным рельефом. Ею каждый день ходят дети в школу.

"Дети ходят в школу пешком. Повороты опасные, видимости нет. Машина поворачивает — и что? Если ребенок окажется под колесами? У нас нет тротуара. А то, что мы просим годами, нас не слышат", — говорит местная жительница Галина.

Именно по этой дороге и возводят крематорий. Очевидно, что увеличение трафика сделает ее еще более рискованной. В Збиранку ходит только одна маршрутка с интервалом в час, так что 1,5 км в соседнюю школу дети часто преодолевают пешком.

Дети и взрослые ходят по обочине, но не везде есть возможность пройти

Журналистка "Телеграфа" прошлась по этой дороге — впечатления неутешительные: лес с одной стороны, кладбище с другой, местами встречным авто и пешеходу просто негде разминуться.

Маршрутка №55, которая ездит в село, — отдельная история: частые поломки, отмененные рейсы и т.д. Жители говорят: добраться домой – это лотерея.

Если строить — то с уважением к людям

Кроме безопасности людей беспокоит экологический аспект, ведь кроме села рядом растет новый жилой массив. Самые радикальные предлагают перенести крематорий на другой участок и напоминают: предыдущий недостроенный крематорий был в лучшем состоянии, но его разобрали.

Мария, местная жительница подчеркивает, местную общину никто не спрашивал. Люди были против. "Мы понимаем, что крематорий нужен. Но его можно было построить там, где он не будет мешать людям. Здесь планируют новый микрорайон, и крематорий — как цветочек на тортике. Почему не в поле, где нет жилых домов? ", — говорит она.

Это не единственный вариант, ведь обитатели понимают необходимость крематория. Однако они годами живут рядом с инфраструктурными объектами, на которые город находил средства — в частности, с мусорной свалкой. А вот на базовые нужды – нет.

"Хорошо, вы строите — но услышьте людей. Сделайте нам тротуар, дайте нормальный автобус, освещение, детскую площадку, остановку. Мы тоже хотим чувствовать, что город уважает нас", — отмечает Лариса.

У села Збиранка и так в соседях полигон ТБО, теперь будет еще и крематорий

Галина же вспоминает предыдущий опыт: "Когда строили свалку, Малехову и Збиранке хотя бы что-то давали — воду бесплатно, оздоровление для детей. Так почему сейчас ничего? Проведите нам воду, канализацию".

Часть домов здесь – дачи, в которых люди давно живут постоянно. Местные предлагают городу помочь перевести их в жилищный фонд на льготных условиях, как шаг навстречу.

"Дачи" в селе Збиранка — капитальные дома

Что говорят нормы по размещению крематориев

Государственные санитарные нормы определяют: кладбища и крематории могут находиться в пригородной зоне, вблизи населенных пунктов.

Санитарно-защитная зона до жилых домов, зон отдыха и коллективных садов должна составлять не менее 300 метров. Один из здешних домов выходит двором прямо на кладбище, уже через полгода там будет совсем другой пейзаж.

Проект Львовского крематория

Где пересекаются интересы города и общины

Все стороны согласны: Львову крематорий нужен, и он приблизит город к европейским практикам захоронения. Но в то же время строительство обнажило то, что годами оставалось в тени: недостатки инфраструктуры, опасность на дорогах, уязвимость маленьких общин, оказавшихся рядом с крупными городскими проектами.

Львов делает шаг в направлении европейских практик кремации. Но сможет ли он так же по-европейски отнестись к людям, живущим рядом с новым объектом? "Телеграф" отправил соответствующий запрос в горсовет и проинформирует читателей об ответе.