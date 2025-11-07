Укр

С факелами и музыкальными инструментами. Какие необычные памятники есть на Лычаковском кладбище во Львове (фото)

Елена Руденко
Читати українською
Лычаковское кладбище
Лычаковское кладбище. Фото Коллаж "Телеграф"

Это место посещают туристы

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Лычаковское кладбище" во Львове стал последним пристанищем для многих известных личностей. Его территория в 40 гектаров поделена на 86 поля, где размещено 300 тысяч захоронений и более 2 тысяч склепов, а на могилах установлены полтысячи скульптур и барельефов.

Кладбище появилось в 1786 году, когда австрийские власти запретили хоронить умерших на кладбищах вокруг городских храмов. На Лычаковском хоронили в основном зажиточных и выдающихся жителей города. "Телеграф" рассказывает о самых известных и необычных памятниках на могилах Лычакова.

Иван Франко (27 августа 1856 – 28 мая 1916)

Украинского писателя, публициста, ученого Ивана Франко похоронили на Лычаковском через два дня после смерти. Сначала его похоронили в гостиничной гробнице семьи Мотелевских-Мотыльчинских. "Гостиничными" называли склепы, которые владельцы сдавали в аренду для временного захоронения.

Украинская община пять лет боролась за новое место для перезахоронения Франко и, наконец, писателя захоронили в отдельную могилу. 28 мая 1933 года на могиле появился памятник каменщику, который "лупає сю скалу" (скульптор — Сергей Литвиненко).

Могила Ивана Франко
Могила Ивана Франко – поле №4

Соломия Крушельницкая (23 сентября 1872 – 16 ноября 1952)

Соломия Крушельницкая была признана величайшей певицей мира. Выдающуюся украинку похоронили возле ее друга и наставника Ивана Франко. Автор ее надгробия, известный украинский скульптор Теодозия Брыж, изобразила на нем юного Орфея с арфой в руке — символ музыки, которой Крушельницкая посвятила свою жизнь.

Могила Соломии Крушельницкой
Могила Соломии Крушельницкой – поле №4

Виктор Чукарин (9 ноября 1921 – 25 августа 1984)

Украинский спортсмен-гимнаст, абсолютный чемпион мира и двух Олимпийских игр в Хельсинки и Мельбурне. Чукарин завоевал 11 медалей, в том числе 7 золотых. На его могиле установлен бронзовый памятник авторства известного керамиста и скульптора Якова Чайки.

Могила Виктора Чукарина
Могила Виктора Чукарина – поле №4

Станислав Людкевич (24 января 1879 – 10 сентября 1979)

Спустя 10 лет после смерти выдающегося композитора, музыковеда Станислава Людкевича появился памятник. Авторами надгробия стали львовские скульпторы Николай Посикира, Ярослав Скакун и Любомир Яремчук.

Могила Станислава Людкевича
Могила Станислава Людкевича – поле №3

Маркиян Шашкевич (6 ноября 1811 – 7 июня 1843)

Судьба писателя, зачинателя новой украинской литературы в Галичины, основателя литературной группировки "Русская троица" Маркияна Шашкевича трагическая — он умер в нищете от туберкулеза. Свой последний покой он нашел в Новоселках, где служил приходским священником. Только через полвека останки Шашкевича были перенесены на Лычаковское кладбище.

В июне 1906 г. на могиле установили памятник работы мюнхенского скульптора Рудольфа Тиле. Он сделал скульптуру из черного дерева, покрытую тонким наслоением меди — фигуру плакальщицы как символ Галичины, скорбящей о безвременно умершем сыне.

Могила Маркияна Шашкевича
Могила Маркияна Шашкевича – поле №3

Владимир Барвинский (25 февраля 1850 – 3 февраля 1883)

Могилу общественного деятеля, историка, журналиста Владимира Барвинского с 1892 года отмечает первый бронзовый памятник на Лычаковском кладбище. Скульптор Станислав Левандовский изобразил образ Матери-"Просвіти" — женщину в украинском наряде и мальчика с лавровым венком, который он держит над бронзовым медальоном с портретным изображением Барвинского.

Могила Владимира Барвинского
Могила Владимира Барвинского – поле №3

Владимир Ивасюк (4 марта 1949 – 24/27 апреля 1979)

Легендарный композитор и поэт Владимир Ивасюк был похоронен на Лычаковском 22 мая 1979 года. Целых 11 лет семья композитора не могла получить разрешения на установку надгробного памятника. Однако в 1990 году на могиле появилась бронзовая композиция – молодой композитор рядом с роялем.

Могила Владимира Ивасюка
Могила Владимира Ивасюка – поле №22

Грицько Чубай (23 января 1949 – 16 мая 1982)

Сначала антисоветский художник, выдающийся поэт Грицько Чубай был похоронен на Сиховском кладбище. Семья и Львовская организация Союза писателей Украины ходатайствовали о переносе захоронения на Лычаковское. Перезахоронение было осуществлено только в конце 1995 года. В 2007 году состоялось открытие памятника поэту работы скульптора Романа Романовича (художник – Федор Василенко). Над портретом Чубая парит Муза.

Могила Грицька Чубая
Могила Грицька Чубая – поле №11

Иван Крипьякевич (25 июня 1886 – 21 апреля 1967)

Памятник для могилы историка, ученого Ивана Крипьякевича создала скульптор Теодозия Брыж. Место его покоя охраняет воин, на щите которого – лев.

Могила Ивана Крипьякевича
Могила Ивана Крипьякевича

