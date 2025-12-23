Елки не дома: как выглядит Лесное кладбище в канун Рождества (фото, видео)
Семьи павших защитников готовятся к празднику рядом с теми, кого потеряли
За несколько дней до важного праздника для христиан — Рождества некоторые семьи не готовятся к празднованию дома. Семьи павших героев приходят к ним на Лесное кладбище. Вместо цветов в эти дни – елки, рождественские венки, новогодние украшения.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Лесном в эти дни — здесь расположена одна из самых больших аллей для захоронения героев.
По обе стороны дорожки — ряды сине-желтых флагов. Здесь похоронены украинские военные, погибшие на разных участках фронта.
Люди приходят к сыновьям, мужчинам, родителям. Для них это единственный шанс побыть с родными в праздничные дни.
Семья Сергея Коваленко пришла к нему в канун Рождества. Жена рассказывает – погиб под Бахмутом.
Мужчина был родом из Закарпатья, но решил остаться в столице. Говорил, что его ребенок здесь родился и вырос. Сначала был в терробороне, потом пошел дальше. "Сам, будучи родом с Закарпатья, скажу, для меня он пример всегда будет. Остался в Киеве и окопы рыл, и мешки таскал, а каждую ночь ходил, охранял нашу Троещину", — рассказывает жена. Потом была Кременная, позже выучился на зенитчика. Погиб 9 мая 2023 года.
Жена и дочь приезжают, чтобы нарядить елки на могиле. "Наше Рождество здесь. Новый год здесь. Все праздники мы здесь. Он мне даже приснился, что он нас ждет, чтобы мы елку сделали. Поэтому утром проснулась и говорю, дочка — едем. К сожалению, у нас так все праздники", — говорит жена.
В Киевской области наибольшее количество военных похоронено именно на Лесном и Берковецком кладбищах. На Лесном кладбище первые могилы военных датируются еще 2014 годом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине пока есть несколько основных мест по регионам для захоронения павших военных, но есть необходимость создать единую базу. Это нужно, чтобы память о героях не стерлась.