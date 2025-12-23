Укр

Елки не дома: как выглядит Лесное кладбище в канун Рождества (фото, видео)

Галина Михайлова ,
Елки и рождественские венки на могилах погибших Новость обновлена 23 декабря 2025, 16:26
Елки и рождественские венки на могилах погибших. Фото Коллаж "Телеграфа"

Семьи павших защитников готовятся к празднику рядом с теми, кого потеряли

За несколько дней до важного праздника для христиан — Рождества некоторые семьи не готовятся к празднованию дома. Семьи павших героев приходят к ним на Лесное кладбище. Вместо цветов в эти дни – елки, рождественские венки, новогодние украшения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Лесном в эти дни — здесь расположена одна из самых больших аллей для захоронения героев.

Лесное кладбище в Киеве 23 декабря 2025 года
Лесное кладбище в канун Рождества
Могила украинского солдата на Лесном кладбище
На могилы постоянно приносят цветы в память о павших
Могила украинского солдата на Лесном кладбище
Вместо праздничного стола – холодный камень и елка

По обе стороны дорожки — ряды сине-желтых флагов. Здесь похоронены украинские военные, погибшие на разных участках фронта.

Родные убирают могилы павших защитников перед праздниками на Лесном кладбище
Родные убирают могилы павших защитников перед праздниками
Лесное кладбище, 23 декабря 2025 года
Аллея героев в канун христианского праздника
Лесное кладбище, 23 декабря 2025 года
На Лесном кладбище вместо цветов — новогодние украшения

Люди приходят к сыновьям, мужчинам, родителям. Для них это единственный шанс побыть с родными в праздничные дни.

Лесное кладбище и семьи павших, 23 декабря 2025 года
Семьи приходят к героям, чтобы быть вместе по праздникам
Лесное кладбище и семьи павших, 23 декабря 2025 года
Семья героев на Лесном кладбище перед Рождеством
Лесное кладбище и семьи павших, 23 декабря 2025 года
Праздники без них, но рядом с ними

Семья Сергея Коваленко пришла к нему в канун Рождества. Жена рассказывает – погиб под Бахмутом.

Семья Сергея Коваленко на могиле
Семья Сергея Коваленко на могиле отца и мужа
Семья Сергея Коваленко на могиле на Лесном кладбище, декабрь 2025
Здесь к Рождеству елку украшают вне дома — у могил героев

Мужчина был родом из Закарпатья, но решил остаться в столице. Говорил, что его ребенок здесь родился и вырос. Сначала был в терробороне, потом пошел дальше. "Сам, будучи родом с Закарпатья, скажу, для меня он пример всегда будет. Остался в Киеве и окопы рыл, и мешки таскал, а каждую ночь ходил, охранял нашу Троещину", — рассказывает жена. Потом была Кременная, позже выучился на зенитчика. Погиб 9 мая 2023 года.

Дочь украшает могилу отца перед Рождеством, Декабрь 2025 года
Дочь украшает могилу отца перед Рождеством

Жена и дочь приезжают, чтобы нарядить елки на могиле. "Наше Рождество здесь. Новый год здесь. Все праздники мы здесь. Он мне даже приснился, что он нас ждет, чтобы мы елку сделали. Поэтому утром проснулась и говорю, дочка — едем. К сожалению, у нас так все праздники", — говорит жена.

В Киевской области наибольшее количество военных похоронено именно на Лесном и Берковецком кладбищах. На Лесном кладбище первые могилы военных датируются еще 2014 годом.

Лесное кладбище в Киеве 23 декабря 2025 года
Рождественские украшения среди крестов и флагов
Лесное кладбище в Киеве 23 декабря 2025 года
Украшенные к Рождеству могилы героев
Лесное кладбище в Киеве 23 декабря 2025 года
Елки и рождественские венки на могилах тех, кто отдал жизнь за Украину
Лесное кладбище в Киеве 23 декабря 2025 года
Семьи украшают могилы героев к праздникам
Лесное кладбище в Киеве 23 декабря 2025 года
На кладбище приходит много детей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине пока есть несколько основных мест по регионам для захоронения павших военных, но есть необходимость создать единую базу. Это нужно, чтобы память о героях не стерлась.

#Рождество #Герои #Лесное кладбище #Погибшие герои