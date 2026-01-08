Загадочный самолет из России залетел в Украину? Радары засекли его возле Днепра и не только
Рейс завершился успешно
В небе над Украиной радары засекли пассажирский самолет. Он якобы пролетел страну насквозь и был замечен над крупными городами.
Что нужно знать:
- Радары сообщают о странном полете пассажирского борта над Украиной
- Самолет фиксировали, в частности, возле Днепра
- Детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга
Об этом свидетельствуют данные airnavradar.
Так, по данным мониторингового сервиса, днем 6 января системы зафиксировали странный полет пассажирского борта Airbus A321, принадлежащего российской авиакомпании. Во время своего рейса он якобы нарушил воздушное пространство Украины и пролетел её насквозь.
Подробности полета
Airnavradar указывает, что речь о пассажирском Airbus A321 компании Аэрофлот. 6 января он выполнял рейс Москва — Стамбул, однако примерно в 11 утра якобы нарушил воздушное пространство Украины, пролетев возле Сум, Полтавы, Днепра, Николаева и Херсона.
Несмотря на странности сообщается, что полет завершился успешно.
Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?
Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.
Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.
"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.
Возможные причины появления самолета на карте:
- передача искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбои в работе наземных приемных станций,
- помехи в работе GPS,
- активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.
Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн
Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.
