Загадочный самолет из России залетел в Украину? Радары засекли его возле Днепра и не только

Рейс завершился успешно

В небе над Украиной радары засекли пассажирский самолет. Он якобы пролетел страну насквозь и был замечен над крупными городами.

Что нужно знать:

Радары сообщают о странном полете пассажирского борта над Украиной

Самолет фиксировали, в частности, возле Днепра

Детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об этом свидетельствуют данные airnavradar.

Так, по данным мониторингового сервиса, днем 6 января системы зафиксировали странный полет пассажирского борта Airbus A321, принадлежащего российской авиакомпании. Во время своего рейса он якобы нарушил воздушное пространство Украины и пролетел её насквозь.

Самолет над Украиной

Подробности полета

Airnavradar указывает, что речь о пассажирском Airbus A321 компании Аэрофлот. 6 января он выполнял рейс Москва — Стамбул, однако примерно в 11 утра якобы нарушил воздушное пространство Украины, пролетев возле Сум, Полтавы, Днепра, Николаева и Херсона.

Самолет над Украиной

Несмотря на странности сообщается, что полет завершился успешно.

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн

Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.

