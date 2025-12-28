После взлетов самолетов здесь проходили скачки: каким был первый аэропорт в Харькове

Долгое время аэропорт делил территорию с ипподромом

Первый гражданский аэропорт в Харькове появился в 1923 году. Располагался он не там, где находится современное здание аэровокзала, а в районе Сокольники, за городским парком. Для первых полетов использовали территорию ипподрома.

"Телеграф" рассказывает, как функционировал первый харьковский аэропорт, и почему его все-таки решили перенести в другое место.

Харьковский аэродром начал работу в период, когда город имел статус столицы Украинской ССР. Из-за отсутствия специализированной инфраструктуры взлетно-посадочную площадку разместили на ипподроме. Такое решение посчитали допустимым, но со временем стало очевидно, что это небезопасно.

Харьковский ипподром. Фото: Wikipedia

Первые в Украине гражданские авиарейсы выполнялись по маршрутам Харьков–Полтава–Киев и Харьков–Елисаветград (сейчас Кропивницкий)–Одесса. Перед открытием маршрутов провели два технических полета. 25 мая летчик Фат выполнил рейс в Киев с промежуточной посадкой в Полтаве, а летчик Неун совершил полет в Одессу. Эти рейсы носили показательный характер. Пассажирами стали официальные лица и журналисты. После этого авиалинии перешли к регулярной работе. В неделю выполняли два рейса в Киев и один — в Одессу на самолетах "Комета" (Dornier Komet).

Старое здание харьковского аэропорта. Фото: Facebook

Благодаря государственной дотации цены на билеты удерживали на уровне 55–60% от себестоимости: перелет в Киев стоил 45 рублей, в Одессу — 60 рублей. Даже такие тарифы оказались втрое выше стоимости проезда по железной дороге в мягком вагоне. В результате желающих летать оказалось меньше, чем рассчитывали организаторы. По информации aviamuseum.com.ua, за первый месяц работы на двух маршрутах перевезли всего 79 пассажиров и 14 кг грузов, причем значительная часть пассажиров летела бесплатно по служебным делам. Выручка составила 1450 рублей вместо ожидаемых 4800.

Самолет Dornier Komet. Фото: avianews.com

19 мая 1926 года в аэропорту произошла трагедия. Вскоре после взлета самолета "Комета" из двигателя начало вытекать масло. Пилот принял решение возвращаться в Харьков, но во время захода на посадку на аэродроме-ипподроме уже шли скачки. Пытаясь избежать столкновения с лошадьми, летчик отвернул в сторону, самолет задел крылом дерево и врезался в трибуну. В результате катастрофы погибли пилот, бортмеханик и двое пассажиров. После этого скачки в Сокольниках прекратились.

В 1931 году из Харькова были открыты рейсы Харьков — Ростов — Минеральные Воды — Орджоникидзе — Махачкала — Баку и Харьков — Днепропетровск — Кривой Рог — Николаев — Одесса.

Аэропорт Харьков в 1957 году. Фото: 057.ua

В 1932 году завершили строительство основных объектов аэропорта на новом участке, расположенном в 3,5 км от железнодорожной станции Основа, 6 декабря этого же года аэропорт Харьков-Основа был официально открыт.

Также предлагаем посмотреть, как выглядел Харьков 100 лет назад. Не все здания сохранились до наших дней.