Секретный самолет пролетел над Киевом? Радары засекли загадочный борт

В небе над Киевом радары засекли неопознанный объект. Он появился на время, а после этого "исчез".

Радары сообщают о странном полете над Киевом

Борт появился утром 4 января

Детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Так, по данным мониторингового сервиса, утром 4 января системы зафиксировали странный полет неизвестного борта над Киевом. Его сигнал появился примерно в 9 утра, а после "исчез".

Информация о самом летательном аппарате отсутствует. Не известен ни пункт назначения, ни модель самолета.

Что это мог быть за борт?

Как объяснил ChatGPT, такие сигналі обычно означают, что сервис видит сигнал, но не имеет или намеренно не показывает идентификационные данные борта. Такое случается по нескольким причинам.

Военный или правительственный борт

Самолет без полного ADS-B, например, старые или малые самолеты.

Дрон или БПЛА — некоторые крупные БПЛА используют транспондеры. Выглядят как "маленький самолет" без данных.

Вертолет — сигнал может быть нестабилен из-за низкой высоты.

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн

Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.

