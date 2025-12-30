Укр

Пассажирские самолеты начинают летать над Украиной? Что известно о загадочных рейсах (карта)

Денис Подставной
В небе над Украиной засекли сразу несколько пассажирских самолетов. Они якобы нарушили воздушное пространство страны и пролетели её насквозь.

Что нужно знать:

  • Радары сообщают о странных полетах над западом Украины
  • Борты летели друг за другом
  • Детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Так, по данным мониторингового сервиса, утром 29 декабря системы зафиксировали странный полет сразу нескольких пассажирских самолетов. Они якобы находились в воздушном пространстве Украины. В частности, речь идет о таких бортах:

  • Airbus A330 — Qatar Airways;
  • Embraer E195LR — LOT Polish Airlines;
  • Boeing 787-8 — LOT Polish Airlines;
  • Airbus A321 — Turkish Airlines;
  • Airbus A320 — Air Arabia.

Подробности полета

По информации Flightradar, больше всего самолетов летело из Варшавы или в Варшаву. Также среди бортов был летательный аппарат, который следовал из Стамбула в Москву. Все рейсы завершились успешно в своих пунктах назначения. Однако во время полетов, по неизвестным причинам, их маршрут прошел через воздушное пространство Украины. В частности, самолеты якобы пролетели возле Ужгорода и Мукачево.

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

  • передача искаженных данных о местонахождении самолета,
  • сбои в работе наземных приемных станций,
  • помехи в работе GPS,
  • активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн

Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе над Украиной засекли большой транспортный самолет РФ.

