Пассажирские самолеты начинают летать над Украиной? Что известно о загадочных рейсах (карта)

Все полеты завершились успешно

В небе над Украиной засекли сразу несколько пассажирских самолетов. Они якобы нарушили воздушное пространство страны и пролетели её насквозь.

Что нужно знать:

Радары сообщают о странных полетах над западом Украины

Борты летели друг за другом

Детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Так, по данным мониторингового сервиса, утром 29 декабря системы зафиксировали странный полет сразу нескольких пассажирских самолетов. Они якобы находились в воздушном пространстве Украины. В частности, речь идет о таких бортах:

Airbus A330 — Qatar Airways;

Embraer E195LR — LOT Polish Airlines;

Boeing 787-8 — LOT Polish Airlines;

Airbus A321 — Turkish Airlines;

Airbus A320 — Air Arabia.

Подробности полета

По информации Flightradar, больше всего самолетов летело из Варшавы или в Варшаву. Также среди бортов был летательный аппарат, который следовал из Стамбула в Москву. Все рейсы завершились успешно в своих пунктах назначения. Однако во время полетов, по неизвестным причинам, их маршрут прошел через воздушное пространство Украины. В частности, самолеты якобы пролетели возле Ужгорода и Мукачево.

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн

Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.

