Маленький карманчик в джинсах – не для монет: настоящая причина удивит

Levi Strauss создал этот карман специально для шахтеров

Маленький карман внутри большого кармана джинсов имеет конкретное предназначение, которое происходит с XIX века. Однако оно до сих пор остается малоизвестным.

Когда Levi Strauss в 1870-х годах шил первые джинсы для шахтеров и ковбоев, этот карман был специально создан для карманных часов.

Рабочие носили часы на цепочке и прятали их именно в это маленькое отделение. Такая конструкция защищала ценный аксессуар от повреждений при тяжелой физической работе.

Компания Levi’s до сих пор официально называет это отделение "watch pocket", то есть карман для часов. Сейчас в быту люди используют разные названия — пятый карман, монетный карман или даже карман для презервативов.

Сейчас карманные часы практически вышли из обихода, но маленький карман остался как часть классического дизайна. Люди хранят в ней мелкие монеты, зажигалки, USB-флешки и т.д. Многие вообще не используют это отделение.

Дизайн джинсов сохранил этот элемент, хотя его первоначальная функция давно утратила актуальность. Маленький карманчик стал традиционной деталью, которую производители оставляют в современных моделях.

