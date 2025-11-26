Популярную монету можно выгодно сдать — осталось всего несколько дней

Акция получила название #PowerCoins

Нацбанк собирает монеты, в том числе которые выходят из обращения, чтобы перенаправить их на помощь животным. Чтобы успеть спасти чью-то жизнь с помощью "мертвого капитала" необходимо успеть до 28 ноября.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу Нацбанка.

Дело в том, что 28 ноября Нацбанк заканчивает сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны. Акция получила название #PowerCoins и проводится совместно с всеукраинским движением UAnimal.

Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и до 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals говорится в сообщении

Какие монеты принимают.

10 коп.;

50 коп.;

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Тут важно отметить, что Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. Пока еще эти разменные монеты остаются платежным средством, и торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины продолжат принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. В то же время, если с 1 октября во время наличных операций в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке.

Куда нести мелочь:

Ощадбанк.

ПУМБ.

Перечень отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.

На что пойдут деньги

Собранная сумма будет направлена на корм для эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий. А также:

Лечение раненых и больных животных.

Речь, в частности, о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств, реабилитации и базовой вакцинации для животных, которые получили травмы или болезни в результате войны.

Вольеры и устройства для приютов.

