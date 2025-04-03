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Переход на шаги: что известно о введении в оборот и виде новой украинской монеты (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Независимость в каждой монете
Независимость в каждой монете. Фото Коллаж "Телеграфа"

Шаги в Украине ходили уже не раз, вернемся ли к этой монете — решает Верховная Рада

Шаги как мелкие деньги — не новодел, а часть украинской истории. Они ходили еще при УНР, правда, тогда были бумажными. На самом деле корни шага еще глубже.

В Украине уже в XVI веке было использование монет с таким названием. Она запечатлена и в литературе. К примеру, Иван Котляревский вспоминал шаги в "Энеиде", 1798 года.

"Еней за добрую науку,

Шагів з дванадцять в руку дав.

Сивилла грошики в калитку,

Піднявши пелену і свитку, —

І зслизла, мов лихий злигав".

В 1990-х годах, после провозглашения независимости Украины, о шаге вспомнили снова, как монету вместо российской "копейки". В 1992 году была отчеканена пробная партия шагов, но по политическим причинам они не попали в обращение.

Монета в 1 шаг 1992 года
Монета в 1 шаг 1992 года
Монета в 1 шаг в серебряном цвете 1992 года
Монета в 1 шаг в серебряном цвете 1992 года
Монета в 50 шагов 1992 года
Монета в 50 шагов 1992 года

Современный этап шага и планы Национального банка Украины

Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, если Верховная Рада поддержит введение шагаон получит "фантастический" дизайн. Пока его разработка не началась, поэтому даже какого цвета могут быть монеты неизвестно, однако точно знаем номинал — 50 шагов.

Это связано с тем, какие монеты чеканит Нацбанк. Изымать действующие монеты в случае официального решения о переходе на шаги никто не будет, а процесс внедрения не потянет дополнительных расходов из государственного бюджета. Монеты 50 копеек должны чеканиться еще некоторое время – их просто заменят на шаги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, кроме шага и гривны, в Украине были и другие денежные формы с интересными названиями. За несколько веков истории в Украине ходили по меньшей мере восемь денежных единиц.

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#НБУ #Монеты #Деньги #Наука