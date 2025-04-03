Переход на шаги: что известно о введении в оборот и виде новой украинской монеты (фото)

Шаги в Украине ходили уже не раз, вернемся ли к этой монете — решает Верховная Рада

Шаги как мелкие деньги — не новодел, а часть украинской истории. Они ходили еще при УНР, правда, тогда были бумажными. На самом деле корни шага еще глубже.

В Украине уже в XVI веке было использование монет с таким названием. Она запечатлена и в литературе. К примеру, Иван Котляревский вспоминал шаги в "Энеиде", 1798 года.

"Еней за добрую науку, Шагів з дванадцять в руку дав. Сивилла грошики в калитку, Піднявши пелену і свитку, — І зслизла, мов лихий злигав".

В 1990-х годах, после провозглашения независимости Украины, о шаге вспомнили снова, как монету вместо российской "копейки". В 1992 году была отчеканена пробная партия шагов, но по политическим причинам они не попали в обращение.

Монета в 1 шаг 1992 года

Монета в 1 шаг в серебряном цвете 1992 года

Монета в 50 шагов 1992 года

Современный этап шага и планы Национального банка Украины

Глава Национального банка Андрей Пышный отметил, если Верховная Рада поддержит введение шага — он получит "фантастический" дизайн. Пока его разработка не началась, поэтому даже какого цвета могут быть монеты неизвестно, однако точно знаем номинал — 50 шагов.

Это связано с тем, какие монеты чеканит Нацбанк. Изымать действующие монеты в случае официального решения о переходе на шаги никто не будет, а процесс внедрения не потянет дополнительных расходов из государственного бюджета. Монеты 50 копеек должны чеканиться еще некоторое время – их просто заменят на шаги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, кроме шага и гривны, в Украине были и другие денежные формы с интересными названиями. За несколько веков истории в Украине ходили по меньшей мере восемь денежных единиц.