Все золото Украины поместится в два грузовика: сколько оно стоит и где хранится

В последние годы Украина не продавала свой драгоценный металл

Почти все золото Украины может поместиться одну стандартную фуру. За все время полномасштабной войны его запасы в резервах увеличились только один раз.

Что нужно знать:

Золотой запас Украины хранится в Государственной казне Национального банка Украины и на металлических счетах.

Все украинское золото весит менее 30 тонн.

Стоимость запасов растет из-за подорожания драгоценного металла.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные НБУ.

Физический объем золота в резервах Нацбанка остаются почти неизменными с 2021 года. Единственный раз, когда его количество выросло, был в 2024 году: на 10 тыс. тройских унций или на 311 килограммов – до текущих 880 тыс. тройских унций (27,37 тонны).

В Нацбанке отметили, что в последние годы только принимали золото и не продавали его с 2021 года.

"Операциями по покупке банковских и драгоценных металлов на внутреннем рынке в Национальном банке занимается Государственная казна на основании 2 заключенных с субъектами хозяйствования (а их более 100) договоров на поставку банковских и драгоценных металлов. Поставки банковского и драгоценного металла в Национальный банк, его приемку и учет золота в течение 2021—2025 годов Государственная казна не осуществляла", — ранее сообщала "Телеграфу" директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Если брать стандартный банковский золотой слиток в 400 тройских унций (или 12,4 кг), используемый мировыми центробанками для резервов, то в запасе Украины должно быть 2,2 тыс. таких брусков.

Чтобы представить все 27,37 тонн нашего золота, достаточно вспомнить, как выглядит 20-тонная фура. Так вот, золото поместится в одну такую большегрузную машину и один грузовик поменьше.

20-тонная фура

И грузовик поменьше

Золотой запас Украины хранится в Государственной казне Национального банка Украины и на металлических счетах, открытых Национальным банком Украины в центральных банках других стран и коммерческих банках, в том числе в иностранных.

Если оценивать золото в резерве НБУ в деньгах, то его стоимость с 2021 по 2025 год выросла в 1,9 раза — с $1,56 млрд до $2,9 млрд, что произошло благодаря подорожанию этого металла на мировом рынке.

Самое существенное уменьшение золота в резервах Нацбанка произошло в 2014-м при руководстве Валерии Гонтаревой — на 44%. Этот год начинался золотым запасом 1,36 млн. тр. унц. или 42,3 тонны (учитывалось по цене $1,25 тыс./тр. унц.), а закончился на 0,76 млн тр. унц. или 23,6 тонны (по $1,2 тыс./тр. унц.).

По данным BullionVault, по итогам 2024 года Украина с золотым запасом 27,4 тонны занимала 59-е место среди 217 стран.

Данные: BullionVault

