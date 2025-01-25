Раньше постоянно обнимались на публике. Как изменились Елена и Владимир Зеленские (фото)

Самые популярные супруги Украины всегда излучали тепло и любовь

Елена и Владимир Зеленские всегда привлекали внимание своей искренностью и теплыми отношениями. Они не боялись выражать свои чувства на публике и часто крепко держались на руки и даже целовались в радостные моменты. В День рождения президента напомним, как изменился он и первая леди. А раньше мы рассказывали о пути Владимира Зеленского от комика до политику.

С началом полномасштабного вторжения президент и первая леди реже вместе появляются на публике и показывают свои чувства. Понятно, что их обязанности сейчас требуют значительной концентрации и времени, а объятия и поцелуи, возможно, пока не ко времени.

Да, на публичных мероприятиях их отношения выглядели искренними и теплыми. Владимир и Елена Зеленские часто обменивались улыбками, держались за руки и даже шутили друг с другом во время официальных событий. К примеру, на совместных фото с международных встреч или празднований, таких как День Независимости Украины, они излучали оптимизм и любовь.

Елена Зеленская, как первая леди, активно занималась гуманитарными инициативами, такими как продвижение здорового питания в школах и равные права для всех граждан. Ее образ ассоциировался с изяществом, элегантностью и теплом.

Начало войны

С началом полномасштабного вторжения в 24 февраля 2022 года жизнь Владимира и Елены изменилась кардинально. Оба вынуждены были адаптироваться к новым реалиям, когда на первый план вышли вопросы выживания страны и поддержки людей.

Владимир Зеленский превратился из харизматичного лидера в символ несокрушимости Украины. Его внешний вид стал отражением новых обстоятельств: он заменил классические костюмы милитаризированной одеждой, а лицо часто выглядело истощенным из-за напряженной работы.

Елена Зеленская взяла на себя роль международного посла Украины. Ее выступления на Конгрессе США, интервью ведущим мировым медиа, инициативы о помощи детям и женщинам, пострадавшим от войны, сделали ее одним из самых влиятельных голосов страны. В частности, в 2023 году первая леди Украины вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как за 25 лет сменился Владимир Зеленский. Он носил серьгу в ухе и кожаные штаны.