Почему Зеленский носит обручальное кольцо не на том пальце: причина до смешного банальна

Владимир и Елена Зеленские — пример крепкого семейного союза. Они поженились в 2003 году, а до того еще 8 лет встречались. Эта пара прошла вместе много испытаний, самым тяжелым из которых стала война в Украине. Как могли заметить украинцы — президент носит обручальное кольцо, но не на том пальце.

"Телеграф" рассказывает, что не так с обручальным кольцом Владимира Зеленского и почему он носит его на среднем, а не безыменном пальце.

Зеленский и его обручальное кольцо

Президент Украины — публичная личность, он всегда на виду. Поэтому в сети часто обсуждают не только внешний вид Зеленского, но и его стиль ношения обручального кольца. Многие украинцы уже давно заметили, что он носит его не на безымянном пальце правой руки, как принято в Украине и многих других странах, а на среднем пальце.

Владимир Зеленский уже давно носит обручалку на среднем пальце. Фото: Getty Images

Конечно же, журналисты решили выяснить в чем дело. Зеленскому прямо задали вопрос — почему кольцо не на том пальце. Причина оказалась до смешного банальной — ему так удобнее и кольцо не спадает.

Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний Владимир Зеленский

Владимир Зеленский объяснил, почему кольцо не на том пальце. Фото: Getty Images

По словам президента, жена Елена предлагала ему или заменить кольцо или уменьшить то, что есть в ювелирной мастерской. Однако он отказался, так как уже привык носить обручалку на среднем пальце.

