Способны ли Украина и Европа остановить "Орешник"? Эксперт оценил шансы

Ситуация с защитой от "Орешника" в Европе не отличается от Украины

Зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T способны перехватывать баллистические ракеты, так что теоретически они могут обезвредить "Орешник", который якобы уже в Беларуси. Но это зависит от типа и количества атакующей баллистики.

Об этом рассказал "Телеграфу" руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук.

Способна ли Украина защититься от "Орешника"

По его словам, от баллистики защититься очень сложно. Именно поэтому баллистическая угроза самая большая, в то же время этих средств поражение меньше всего.

"А больше всего обычных и необычных шахедов, простых доступных средств поражения. И один "Искандер" из 10, если прилетит, беды натворит. Но когда прилетит две сотни шахедов из тысячи, то беды они натворят еще больше", — сказал эксперт.

Зенитно-ракетные комплексы SAMP/T и Patriot могут противостоять баллистическим ракетам, но все зависит от типа и количества атакующей баллистики.

"Та система ПВО, которая у нас формируется, достаточно совершенна, хотя склеена из разных компонентов", – утверждает он.

А как насчет Европы?

По мнению Лакийчука, ситуация в Европе в этом смысле не отличается от Украины. У европейцев есть комплексы, средства противодействия, но как они сработают, зависит от того количества средств поражения, которое на них прилетит. В то же время нельзя забывать о факторе неожиданности.

"Ну, а для европейцев фактор неожиданности, мне кажется, все. Они вообще не ожидают нападения. Потом потихоньку раздупляются, говорят, что это случайность. Потом это были зонды. А потом говорят: "Ну да, в 200 км от Варшавы упала Х-55 – это ракета-носитель ядерного оружия. Но это очевидно, она не туда летела", – говорит эксперт.

Ключ ко всей противовоздушной обороне – это система наблюдения и обнаружения ракет противника, передачи данных на пусковые установки и управления ими, объясняет Лакийчук.

Перехватить "Орешник" способна американская система ПРО "Иджис" (Aegis), являющаяся единственным комплексом с системой обнаружения, наведения, поражения.

"Штука классная. Она разрабатывалась сначала для морского компонента, потому что корабль в море должен защищаться от всех видов самостоятельно", – рассказал эксперт.

Кормовые установки вертикального старта Mk41 и противокорабельные ракеты Гарпун. Система "Иджис" управляет всем ракетным вооружением крейсера "Хюэ Сити".

Ее возможности расширили на защиту наземной инфраструктуры. Теоретически система крутая, говорит Лакийчук, но как она будет работать на практике, сейчас сложно сказать.

Стоимость имеет значение

Чтобы проиллюстрировать еще один немаловажный момент, эксперт вспомнил историю с российскими БПЛА "Гербера", нарушившими воздушное пространство Польши. Дроны начали отбивать поляки и датчане, используя все, кроме Patriot.

"После отражения атаки в НАТО оценили, сколько стоило отбить этот удар и схватились за голову. Средства противодействия оказались на два порядка дороже средств поражения", — констатировал Лакийчук.

Он отметил, что если это одноразовое нападение, стоимость защиты еще можно "проглотить", но если это превращается в систему, оружия не хватит.

"Поэтому даже самое крутое оружие не гарантирует защиты от массового нападения. Надо много рассчитывать и много думать", – резюмировал эксперт.

Ранее он пояснил, что в случае применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник" из Беларуси Александр Лукашенко получит политический и военный ответ. Украина может нанести удары по основным НПЗ страны и нефтепроводу "Дружба".