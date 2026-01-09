Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский об атаке "Орешником" по Львову

Россияне объявили, что обстреляли Украину "Орешником" якобы "в ответ на атаку по резиденции Путина".

Никакой атаки, как мы знаем, не было. Это подтвердили и США, которым передали какие-то микросхемы из БПЛА. То есть, пойти на эскалацию и ударить по Украине Путин решил еще в декабре, до Нового года и до всех событий в Венесуэле.

Выдумали атаку как предлог в очередной раз устроить террористический акт и сорвать переговоры. Но из-за эпичного ареста Мадуро, беспорядков в Иране и задержания российских танкеров, эффект получился не тот, конечно. Теперь применение "Орешника" выглядит, как истерика.

Источник: Telegram-канал Дениса Казанского