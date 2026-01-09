"Орешник" или "Кедр? Как на самом деле называется ракета, которой ударили по Львову

Широко используемое в сообщениях название не является реальным именем ракеты

После удара по Львову 8 января, который, по заявлениям российской стороны, был нанесён ракетой "Орешник", это название снова оказалось на слуху. Однако следует знать, что оно относится не к самой ракете, а к коду научно-исследовательского проекта, по которому она создавалась. Фактическое название ракетной системы — "Кедр".

Что нужно знать:

Россияне часто называют "Кедр" словом "Орешник", и это же название стало привычным для мониторингов

"Орешник" — это лишь шифр программы

Система не находится в серийном производстве

Об этом еще в 2024 году рассказывал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в ходе дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

"Орешник" — это название научно-исследовательской работы, это ее просто шифр. Сама же система называется "Кедр отметил Буданов.

Однако и сами россияне привыкли называть ракету "Орешником", и украинские мониторинговые каналы ее так называют. Это название больше прижилось в сети, потому несмотря на официальное название "Кедр", ракету, вероятно, и впредь будут называть именно "Орешником".

Он говорит, что эта система — экспериментальная. "Кедр" — это баллистическая ракета средней дальности, которая является носителем ядерного оружия.

Еще раз скажу — ракета экспериментальная. Мы точно знали, что на октябрь месяц должны были сделать два опытных образца, возможно сделали немножко больше. Но это опытный образец подытожил он.

Стоит добавить, что президент Владимир Зеленский в одном из последних постов в Telegram также упомянул ракету "Орешник".

"В общей сложности за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", — написал он.

Что было ранее:

Незадолго до полуночи 8 января враг нанес удары по Львову баллистической ракетой средней дальности "Орешником".

"Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", — подчеркнул мэр города Андрей Садовой.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram написал, что удар был нанесен по критически важному объекту. По версии местных Telegram-каналов, целью атаки могли стать Стрыйское газовое месторождение и газохранилище во Львовской области.

Позже в Воздушных Силах Украины сообщили, что Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр. Тип ракеты не уточняется, вероятно именно она ударила по Львову. Ранее враг запускал из Капустиного Яра "Орешник".

Министерство обороны России официально заявило, что по территории Украины был нанесён удар, в том числе "подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник". В сообщении заявляется, что это был ответ на атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области, якобы осуществленную в ночь на 29 декабря 2025 года.

Что такое "Орешник"

"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Ракета "Орешник". Инфографика: "Телеграф"

Российский глава Владимир Путин 28 ноября 2024 года заявил, что серийное производство ракеты уже началось.

Вероятно, "Орешник" создали на базе РС-26 "Рубеж", которая прошла пять испытательных запусков, но не была принята на вооружение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на что способна ракета "Орешник".