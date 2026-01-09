В Украине задерживаются десятки поездов. Какие придется ждать больше 5 часов (список)
Железнодорожники делают все возможное, чтобы все пассажиры добрались до пунктов назначения
Из-за аварии, которую вызвала непогода, в Украине задерживаются десятки поездов "Укрзализныци". Речь идет как о внутренних, так и о международных рейсах.
Об этом сообщили в "УЗ". Следить за задержками поездов можно на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.
Сложная ночь для всех — и для железной дороги тоже. Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой, продолжаем преодолевать задержки в Киевской области, — говорится в сообщении
Уже прибыли в Киев:
- №705/706 Перемышль — Киев,
- №9/10 Будапешт — Киев,
- №99/100 Бухарест — Киев,
- №159/160 Трускавец — Киев,
- №63/64 Перемышль — Харьков.
До сих пор продолжают движение, в том числе под резервными тепловозами:
- №743/744 Славско — Дарница
- №21/22 Харьков — Львов
- №15/16 Ворохта — Харьков
- №79/80 Львов — Днепр
Остальные поезда, которые должны были следовать через поврежденный участок, продолжают движение по измененному маршруту. Отклонения от графика контролируемые, добавили железнодорожники.
Какие поезда задерживаются 9 января (данные обновлены в 06:23)
Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство областей Украины 8 января накрыло сильное ненастье. Из-за гололеда и снегопадов во многих городах возникли пробки и было затруднено движение.