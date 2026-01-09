В Украине задерживаются десятки поездов. Какие придется ждать больше 5 часов (список)

Железнодорожники делают все возможное, чтобы все пассажиры добрались до пунктов назначения

Из-за аварии, которую вызвала непогода, в Украине задерживаются десятки поездов "Укрзализныци". Речь идет как о внутренних, так и о международных рейсах.

Об этом сообщили в "УЗ". Следить за задержками поездов можно на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.

Сложная ночь для всех — и для железной дороги тоже. Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой, продолжаем преодолевать задержки в Киевской области, — говорится в сообщении

Уже прибыли в Киев:

№705/706 Перемышль — Киев,

№9/10 Будапешт — Киев,

№99/100 Бухарест — Киев,

№159/160 Трускавец — Киев,

№63/64 Перемышль — Харьков.

До сих пор продолжают движение, в том числе под резервными тепловозами:

№743/744 Славско — Дарница

№21/22 Харьков — Львов

№15/16 Ворохта — Харьков

№79/80 Львов — Днепр

Остальные поезда, которые должны были следовать через поврежденный участок, продолжают движение по измененному маршруту. Отклонения от графика контролируемые, добавили железнодорожники.

Какие поезда задерживаются 9 января (данные обновлены в 06:23)

Задержка поездов УЗ 9 января

Задержка поездов УЗ 9 января

Задержка поездов УЗ 9 января

Задержка поездов УЗ 9 января

Задержка поездов УЗ 9 января

Задержка поездов УЗ 9 января

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство областей Украины 8 января накрыло сильное ненастье. Из-за гололеда и снегопадов во многих городах возникли пробки и было затруднено движение.