Рада без тепла и света: как работают депутаты в Киеве после удара России

Пока неизвестно, состоится ли запланированное пленарное заседание

В здании Верховной Рады Украины после российской атаки на Киев отсутствуют отопление, водоснабжение и электроэнергия.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в Верховной Раде.

По их словам, на совещании спикер Руслан Стефанчук отметил, что температура в помещениях может опуститься до 12-13 градусов, и сколько дней будет продолжаться такая ситуация, пока неизвестно.

По информации собеседников, в здании парламента есть только техническая вода.

При этом на следующей неделе в Верховной Раде запланировано пленарное заседание, однако в нынешних условиях — без света, отопления и водоснабжения — депутаты пока не работают в помещении парламента.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Центральная избирательная комиссия обнародовала документ с предложениями радикальных законодательных изменений, необходимых для проведения первых послевоенных выборов. Речь идет, в частности, о принятии специального разового закона, создании избирательных центров в странах Европы и возможности введения почтового голосования. До этого был опубликован материал о том, насколько реально проведение выборов во время действия военного положения.