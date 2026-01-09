Рада без тепла і світла: як працюють депутати в Києві після удару Росії

Поки невідомо, чи відбудеться заплановане пленарне засідання

У будівлі Верховної Ради України після російської атаки на Київ наразі відсутні опалення, водопостачання та електроенергія.

Про це повідомили джерела "Телеграфу" у Верховній Раді.

За їхніми словами, на нараді спікер Руслан Стефанчук зазначив, що температура в приміщеннях може опуститися до 12-13 градусів, і скільки днів триватиме така ситуація, наразі невідомо.

За інформацією співрозмовників, у будівлі парламенту є лише технічна вода.

При цьому наступного тижня у Верховній Раді заплановано пленарне засідання, однак за нинішніх умов — без світла, опалення та водопостачання — депутати наразі не працюють у приміщенні парламенту.

