Шашлык за 100 долларов, но дешевый борщ: украинцы показали цены на уличную еду в Буковеле (видео)

Украинцы шокированы стоимостью блюд

В Буковеле горнолыжный сезон длится уже больше недели. Цены на катание разнятся и могут превышать 4 тысячи гривен. Курорт также удивил высокими ценами на уличную еду, как и на Новый год 2024, когда борщ стоил 1200 гривен.

Украинец рассказал в видео в ТикТок, что компания из его друзей заказала чуть больше 400 граммов шашлыка, и за это они заплатили 4100 гривен. Он не скрывает своих эмоций.

Внимание, в видео нецензурная лексика!

Остается под вопросом, реальна ли цена шашлыка, поскольку мужчина не показал ни чека, ни ценника.

В комментариях пользователи соцсети шокированы ценами и говорят, что курорт — переоцененное место для отдыха.

Что пишут под видео. Фото: соцсети

Стоимость еды в Буковеле

В то же время, другая отдыхающая поделилась в соцсети актуальными ценами на уличную еду — от десертов до первых блюд.

Борщ будет стоить 200 гривен, а если с салом, то 250 гривен. Если брать шаурму, то 245 гривен, а томатный сок добавит в чек еще 110 гривен. В то же время стоимость чебуреков начинается от 170 гривен. Кроме того, есть еще кюртош-калач, бургеры и пирожки. За первое блюдо нужно отдать не менее 140 гривен, за второе — 220 гривен, а за третье — 70 гривен.

Что касается десерта, то цены на бельгийские вафли стартуют от 150 гривен, на кюртош — от 170 гривен, а на бананы в шоколаде — от 100 гривен.

На хреновуху потратите не менее 90 гривен.

