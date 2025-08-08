Украинцы на коленях попрощались с журналисткой Викторией Рощиной (фото, видео)

Журналистку похоронят на Байковом кладбище

Виктория Рощина — украинская журналистка, погибшая в российском плену — 8 августа в Киеве проходит прощание с ней. Тело мужественной журналистки Россия вернула в конце апреля, ее личность идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы.

На прощании с Викторией Рощиной находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Церемония началась в Михайловском Соборе.

Короткая гражданская церемония проходит на Майдане Незалежности с 13:00. В 14:00 журналистку похоронят на Байковом кладбище. На Майдане отдать последнюю дань уважения Виктории Рощиной собралось много украинцев — люди на коленях прощаются с мужественной женщиной, которую убили россияне.

Виктория Рощина дважды попадала в российский плен

Виктория Рощина сотрудничала со многими украинскими изданиями

Журналистка, лауреат премии "Мужество в журналистике" 2022. Родилась в 1996 году в Запорожье — погибла в плену оккупантов в 2024 году.

Виктория пропала 3 августа 2023 года на временно оккупированных территориях, туда она поехала как журналистка. Только в мае 2024 года российская сторона подтвердила, что удерживает женщину в плену. 10 октября того же года отцу журналистки сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву.

Силовики ФСБ РФ задерживали корреспондентку еще в марте 2022 года. Тогда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Рощина планировала поехать в Мариуполь, чтобы показать всю правду о российском вторжении.

Тогда она пробыла в российском плену 10 дней, ее освободили. Однако это не остановило корреспондентку и она продолжила работать. В 2022 году Рощина получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Факты из жизни Виктории Рощиной