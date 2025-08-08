Украинцы на коленях попрощались с журналисткой Викторией Рощиной (фото, видео)
Журналистку похоронят на Байковом кладбище
Виктория Рощина — украинская журналистка, погибшая в российском плену — 8 августа в Киеве проходит прощание с ней. Тело мужественной журналистки Россия вернула в конце апреля, ее личность идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы.
На прощании с Викторией Рощиной находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Церемония началась в Михайловском Соборе.
Короткая гражданская церемония проходит на Майдане Незалежности с 13:00. В 14:00 журналистку похоронят на Байковом кладбище. На Майдане отдать последнюю дань уважения Виктории Рощиной собралось много украинцев — люди на коленях прощаются с мужественной женщиной, которую убили россияне.
Виктория Рощина дважды попадала в российский плен
Журналистка, лауреат премии "Мужество в журналистике" 2022. Родилась в 1996 году в Запорожье — погибла в плену оккупантов в 2024 году.
Виктория пропала 3 августа 2023 года на временно оккупированных территориях, туда она поехала как журналистка. Только в мае 2024 года российская сторона подтвердила, что удерживает женщину в плену. 10 октября того же года отцу журналистки сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву.
Силовики ФСБ РФ задерживали корреспондентку еще в марте 2022 года. Тогда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Рощина планировала поехать в Мариуполь, чтобы показать всю правду о российском вторжении.
Тогда она пробыла в российском плену 10 дней, ее освободили. Однако это не остановило корреспондентку и она продолжила работать. В 2022 году Рощина получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".
Факты из жизни Виктории Рощиной
- На сайте "Украинской правды" в профиле автора Виктории Рощиной отмечено, что она работала в журналистике с 16 лет. Рощина специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы.
- Кроме "Украинской правды" и Hromadske, Рощина сотрудничала с "Украинским радио", UA: Первым и изданием "Цензор.нет".
- До 2022 года журналистка ездила в Москву, в места, где содержали украинских заключенных, работала над фильмом о пленных украинских моряках.
- После начала полномасштабной войны Виктория готовила материалы о жизни на оккупированных территориях.