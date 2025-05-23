В Киеве прощаются со звездой 2000-х и воином ВСУ Максимом Нелипой (фото и видеорепортаж)

Герою навсегда останется 48 лет

В пятницу, 23 мая, в столице Украины проходит церемония прощания с телеведущим и военнослужащим Максимом Нелипой, погибшим на фронте 12 мая. Прощание с героем проходит в Центре культуры и искусств КПИ, а погребение будет на Байковом кладбище.

Отметим, что Нелипа закончил обучение в НТУУ "КПИ" в 2001 году, получив специальность инженера-приборостроителя. Именно здесь начался и его творческий путь – на сцене Дома культуры КПИ он начал выступать в составе команды "Ковбои Политеха", где впоследствии стал ее капитаном.

На месте церемонии прощания побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Церемония прощания с Максимом Нелипой в КПИ. Фото: Ян Доброносов

В Киеве прощаются с Максимом Нелипой

Церемония прощания с Максимом Нелипой Церемония прощания с Максимом Нелипой Церемония прощания с Максимом Нелипой Церемония прощания с Максимом Нелипой Церемония прощания с Максимом Нелипой

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Что известно о Максиме Нелипе

Максим стал известен благодаря участию в популярных телепроектах, в частности "Проиграй миллион", "Кто там?", "Народная звезда", а также "Танцы со звездами" и "Дизель Шоу". До начала полномасштабной войны работал инженером-программистом в государственном предприятии "Экоцентр".

С началом полномасштабного вторжения в 2022 году Нелипа добровольно присоединился к рядам ВСУ. Сначала служил в Территориальной обороне, а затем — в подразделениях беспилотных систем, где занял должность командира роты и получил звание старшего лейтенанта. В начале 2024 года получил ранение, прошел курс лечения и вернулся к службе.

В ночь на 15 мая 2025 года жена Максима Нелипы, Тамара Нелипа, сообщила трагическое известие – ее муж погиб на фронте. Она также отметила, что в настоящее время продолжается расследование обстоятельств его гибели.

Напомним, что в 2018 году в ДТП погибла коллега Нелипы по "Дизель Шоу". Мы писали, где похоронена Марина Поплавская и как выглядит ее могила.