Под сирены и слёзы: в Киеве простились с погибшими во время атаки РФ спасателями (видео)

Проститься с украинскими героями пришли родные, коллеги и десятки неравнодушных людей

В Киеве 9 июня простились с тремя спасателями — Павлом Езгором, Данилом Скадиным и Андреем Ременным, которые погибли в результате атаки по столице 6 числа. Их жизни оборвались, когда они занимались ликвидацией последствий российской атаки, а враг повторно ударил по городу.

На церемонии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На предоставленных им видео видно, что у места прощания собралось большое количество людей. Рядом стояли пожарные машины.

Провести в последний путь украинских героев пришли родные, близкие, а также коллеги погибших спасателей и десятки неравнодушных людей.

Напомним, что в ночь на 6 июня Киев оказался под атакой "Шахедов". В результате ликвидации БПЛА были зафиксированы падения обломков в нескольких районах столицы. Также были перебои со светом.

Общее количество раненых в результате очередной циничной атаки россиян на столицу — до 27 человек. Среди пострадавших и обычные киевляне, и спасатели, и работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры.

"Очередная атака врага унесла жизни спасателей. Этой ночью ракеты, беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы – ГСЧС и полиция. К сожалению, снова имеем потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 спасателей получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", – сообщал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате атаки РФ погибли спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

Павел Езгор

Андрей Ременный

Даниил Скадин

На месте происшествия после трагедии обустроили небольшой мемориал у места гибели спасателей. Там установлены три фото и положены некоторые личные вещи.

Мемориал в Киеве. Фото: Ян Доброносов

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