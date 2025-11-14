Генератор есть – магазин не работает. Как старые-новые правила АТБ сбивают с толку украинцев

Наличие генератора не равно бесперебойной работе магазина при длительных отключениях

Отключение света в Украине вносят коррективы и в работу продуктовых супермаркетов, в частности, АТБ. Ведь, несмотря на наличие генераторов, магазины вынуждены закрываться на какое-то время. Правда, покупателям об этом сообщают де-факто – уже в магазине или у дверей.

Об этом "Телеграфу" рассказал один из сотрудников сети. По его словам, с начала регулярных отключений осенью 2025 года все магазины АТБ получили распоряжение, строго регламентирующее время работы генератора.

Что нужно знать:

При отключении света магазин АТБ может работать на генераторе, но есть ограничения по времени

Ночью генераторы не включают, потому все холодильники отключены от сети

Вышеупомянутое распоряжение было и при прошлых отключениях в Украине, но его исполнение многие магазины игнорировали

"У нас на районе не было света почти 7 часов. Решила после работы зайти в АТБ, а оно закрыто. Работники внутри есть, но все темно и не работает. Пошла в другой магазин этой сети тоже на районе, и он закрыт", — рассказывает "Телеграфу" Виктория из Днепра.

По ее словам, она так и не поняла почему АТБ не работало, потому что никаких объявлений на дверях не было. Девушка подумала, что возможно магазины вообще во время отключений не работают, но на самом деле это не так.

Почему АТБ с генераторами не работают во время отключений

Как рассказывает "Телеграфу" сотрудник сети, когда начались регулярные отключения, каждый магазин получил распоряжение. В нем четко прописаны следующие ограничения:

генератор должен работать не более 6 часов подряд, после чего его выключают;

время начала работы генератора не ранее 8:00;

вечером генератор работает максимум до 22:00.

Таким образом магазин имеет ограничения в работе, которые при продолжительных отключениях достаточно ощутимы. Ведь по большей мере света нет и по 7, а то и 10 часов подряд. В этом случае АТБ просто прекращает работу до включения электричества. То есть если света по графику не будет с 10:00 до 17:00 или даже 16:30, первые 6 часов магазин работает на генераторе, дальше он отключается и все "тухнет".

Генератор АТБ

"Мы предупреждаем людей уже когда они за полчаса до этого отключения заходят в магазин. Иногда "подгоняем", помогаем с тележками. Но задержек по отключению генератора не должно быть", — рассказывает работник АТБ.

Эти действия выглядят вполне логичными, ведь генераторы действительно имеют ограничения в работе, но возникает другой вопрос. Сколько корреспондент "Телеграфа" не ходил по магазинам АТБ, ни на одном так и не увидел объявления об изменении времени работы.

В то же время, некоторые покупатели утверждают, что объявления о перерыве в работе магазина появляются непосредственно за полчаса или менее до закрытия. На дверь вешают лист бумаги с надписью, что АТБ прекращает работу и в котором часу можно будет снова прийти за покупками.

Но большинство людей такие изменения сбивают с толку, потому что многие покупатели не знакомы с новыми правилами. Тем более, есть те, кто планируют зайти в магазин после работы в 22:00, а если нет света — АТБ уже не будет работать.

АТБ

Конечно, есть другие магазины, но большинство районов — это одна группа, то есть фактически идти в АТБ через несколько улиц нет смысла, вероятнее, оно тоже будет закрыто. При этом работники не идут домой, они выполняют ту работу, для которой не нужен свет.

Почему АТБ имеет ограничения в работе на генераторе

По словам источника, генераторы магазинов имеют ограничения по времени работы. Раньше их игнорировали, поэтому многие "дизели" (генератор — ред.) погорели. Они просто не выдержали нагрузки.

"Летом в 2024 не помню, чтобы магазин как-то ограничивал свою работу. А тогда свет был фактически по графику 7/2, и это длилось где-то два месяца. Но вылезло магазинам боком", — вспоминает сотрудник АТБ.

Поэтому уже когда осенью 2025 года магазины получили новые распоряжения, они начали их четко выполнять. Ведь сгорит генератор, работа АТБ приостановится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названы неожиданные цифры, сколько украинцев пользуются интернетом без света.