Россия повредила легендарную церковь во Львове: одно из самых высоких зданий города с кровавой историей

Здание выполнено в неоготическом стиле

Во время очередной российской атаки на Украину во Львове пострадала церковь, которой более ста лет. Она является одним из самых высоких здания в городе с интересной историей.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о церкви святых Ольги и Елизаветы.

Строительство:

В последней половине XIX века в Европе очень интенсивно начали развиваться пути сообщения, особенно железнодорожный транспорт. В западной части Львова был сооружен железнодорожный дворец с инфраструктурой и началась застройка окружающей местности домами жилищ для железнодорожников.

Церковь святых Ольги и Елизаветы в начале XX века. Фото - Википедия

Местом сооружения избрали площадь Солярные, по обе стороны улицы Городоцкой. Выбор был сделан так, чтобы постройка церкви закрывала от главного вокзала вид на Собор Святого Юра, который был греко-католическим, и напоминал всем, кто прибывал во Львов по железной дороге, что здесь живут украинцы. Строился костел на средства железнодорожников для их прихода.

Строительство церкви началось с закладки фундаментов 25 сентября 1904 года, под руководством инженера Кароля Рихтмана, костел построен на память о популярной императрице (цесаревой) Елизавете Баварской (Габсбург)), известную как Сиси, жену императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I.

Церковь святых Ольги и Елизаветы, наше время. Фото - Википедия

Справка: в 1989 году шестнадцатилетняя императрица была ранена ножом во время прогулки по набережной Женевского озера. Ранение ей нанес молодой анархист Луиджи Лукени. Императрица, не осознавая серьезности травмы, истекла кровью и умерла на пароходе, на который она села после ранения.

Императрица Австрии Елизавета Баварская

Строительство закончилось в 1911 году. До сих пор церковь является вторым по высоте сооружением в городе Львов. Её высота составляет 88 метров.

Церковь святых Ольги и Елизаветы. Фото - Википедия

История церкви:

В начале первой мировой войны австро-венгерское правительство конфисковало церковные колокола на военные нужды.

Во время польско-украинской 1918-1919 годов церковь была повреждена украинской артиллерией. С тех пор в стене сохранился снаряд, под которым помещена памятная надпись: "Ex obsidione ruthenorum" ("С осады русинов 6 и 9 марта 1919 года"), напоминающая об этой жестокой войне.

Повреждение артиллерией. Фото - Игорь Котлобулатов

В 1926 году в церкви был установлен один из крупнейших органов в Польше работы известной польской фирмы братьев Доминика и Вацлава Бернацких.

1939, в первые дни второй мировой войны, во время бомбардировки Львова рядом с церковью разорвалась авиационная бомба, повредив шпили и стены.

В 1946 году церковь закрыли. Поскольку власти УССР не заботились о религиозных сооружениях и больше способствовали их уничтожению, беспорядок царил в церкви до 1970-х годов, когда здание передали под склад.

В 1991 году священником стал Михаил Федоров, при котором в 1992 году начался интенсивный ремонт храма. Церковь передали греко-католической общине и освятили ее как церковь святой Ольги и Елизаветы.

В 2016 году группой художников-витражистов в церкви был установлен первый в Украине витражный иконостас.

Как выглядит церковь после российского удара:

По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, из-за вражеской атаки в церкви были повреждены витражи. Других подробностей о последствиях пока нет.

