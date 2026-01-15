Россия повредила легендарную церковь во Львове: одно из самых высоких зданий города с кровавой историей
Здание выполнено в неоготическом стиле
Во время очередной российской атаки на Украину во Львове пострадала церковь, которой более ста лет. Она является одним из самых высоких здания в городе с интересной историей.
"Телеграф" рассказывает о том, что известно о церкви святых Ольги и Елизаветы.
Строительство:
В последней половине XIX века в Европе очень интенсивно начали развиваться пути сообщения, особенно железнодорожный транспорт. В западной части Львова был сооружен железнодорожный дворец с инфраструктурой и началась застройка окружающей местности домами жилищ для железнодорожников.
Местом сооружения избрали площадь Солярные, по обе стороны улицы Городоцкой. Выбор был сделан так, чтобы постройка церкви закрывала от главного вокзала вид на Собор Святого Юра, который был греко-католическим, и напоминал всем, кто прибывал во Львов по железной дороге, что здесь живут украинцы. Строился костел на средства железнодорожников для их прихода.
Строительство церкви началось с закладки фундаментов 25 сентября 1904 года, под руководством инженера Кароля Рихтмана, костел построен на память о популярной императрице (цесаревой) Елизавете Баварской (Габсбург)), известную как Сиси, жену императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I.
Справка: в 1989 году шестнадцатилетняя императрица была ранена ножом во время прогулки по набережной Женевского озера. Ранение ей нанес молодой анархист Луиджи Лукени. Императрица, не осознавая серьезности травмы, истекла кровью и умерла на пароходе, на который она села после ранения.
Строительство закончилось в 1911 году. До сих пор церковь является вторым по высоте сооружением в городе Львов. Её высота составляет 88 метров.
История церкви:
- В начале первой мировой войны австро-венгерское правительство конфисковало церковные колокола на военные нужды.
- Во время польско-украинской 1918-1919 годов церковь была повреждена украинской артиллерией. С тех пор в стене сохранился снаряд, под которым помещена памятная надпись: "Ex obsidione ruthenorum" ("С осады русинов 6 и 9 марта 1919 года"), напоминающая об этой жестокой войне.
- В 1926 году в церкви был установлен один из крупнейших органов в Польше работы известной польской фирмы братьев Доминика и Вацлава Бернацких.
- 1939, в первые дни второй мировой войны, во время бомбардировки Львова рядом с церковью разорвалась авиационная бомба, повредив шпили и стены.
- В 1946 году церковь закрыли. Поскольку власти УССР не заботились о религиозных сооружениях и больше способствовали их уничтожению, беспорядок царил в церкви до 1970-х годов, когда здание передали под склад.
- В 1991 году священником стал Михаил Федоров, при котором в 1992 году начался интенсивный ремонт храма. Церковь передали греко-католической общине и освятили ее как церковь святой Ольги и Елизаветы.
- В 2016 году группой художников-витражистов в церкви был установлен первый в Украине витражный иконостас.
Как выглядит церковь после российского удара:
По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, из-за вражеской атаки в церкви были повреждены витражи. Других подробностей о последствиях пока нет.
