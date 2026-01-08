До пожара она выглядела совсем иначе: где в Киеве есть "улица одного дерева" и как она сейчас называется
Эта улица несколько раз меняла свое название
В Киеве каждая улица имеет свою историю и скрытые особенности, которые не всегда бросаются в глаза. Не стала исключением и Сагайдачная — одна из самых красивых улиц Подола. Оказывается, на ней практически нет деревьев и это не спроста.
"Телеграф" решил детальнее узнать, какую историю скрывает эта улица. Она не менее пяти раз меняла свое название.
Улица Сагайдачного в Киеве — чем необычная
До масштабного пожара 1811 года Подол выглядел совсем иначе: район был застроен узкими, извилистыми улочками, напоминавшими старые европейские кварталы. Однако огонь уничтожил практически всю историческую застройку, и после катастрофы власти приняли решение полностью изменить планировку района.
В проекте восстановления Подола, разработанном архитектором Вильямом Гесте, появились широкие, прямые и просторные улицы. Одной из главных стала магистраль, которую мы сегодня знаем как улицу Сагайдачного. До пожара на ее месте располагалась Рождественская улица.
Улица была проложена в 1810-х годах. Изначально она получила название Александровской — в честь императора Александра I. После установления советской власти в 1919 году улицу переименовали, включив ее в состав улицы Революции. Позднее она также была частью улицы Кирова, а лишь в 1955 году стала самостоятельной и получила новое название — улица Жданова. Только спустя годы ей присвоили историческое имя, под которым она известна сегодня.
Еще в дореволюционные времена эта улица считалась одной из самых оживленных и красивых на Подоле. Именно здесь в 1896 году запустили электрический трамвай. Это сделало улицу важным транспортным и городским центром.
Окончательно привычный нам облик Сагайдачной сформировался в середине 1950-х годов. При этом немногие обращают внимание на одну ее особенность — на улице почти нет деревьев. До наших дней уцелел лишь один дуб, который растет неподалеку от ресторана "Старое Запорожье" по адресу Сагайдачного, 27.
Хотя на архивных фотографиях 1950–60-х годов на Сагайдачной можно заметить множество деревьев. Их исчезновение не связано с современной застройкой или вырубкой. Зеленые насаждения убрали в 1970-х годах во время строительства синей Оболонско-Теремковской линии метро. После этого деревья так и не высадили снова, а освободившееся пространство использовали для расширения проезжей части.
