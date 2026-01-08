До пожара она выглядела совсем иначе: где в Киеве есть "улица одного дерева" и как она сейчас называется

Эта улица несколько раз меняла свое название

В Киеве каждая улица имеет свою историю и скрытые особенности, которые не всегда бросаются в глаза. Не стала исключением и Сагайдачная — одна из самых красивых улиц Подола. Оказывается, на ней практически нет деревьев и это не спроста.

"Телеграф" решил детальнее узнать, какую историю скрывает эта улица. Она не менее пяти раз меняла свое название.

Улица Сагайдачного в Киеве — чем необычная

До масштабного пожара 1811 года Подол выглядел совсем иначе: район был застроен узкими, извилистыми улочками, напоминавшими старые европейские кварталы. Однако огонь уничтожил практически всю историческую застройку, и после катастрофы власти приняли решение полностью изменить планировку района.

Как выглядит улица Сагайдачная, Фото: Википедия

В проекте восстановления Подола, разработанном архитектором Вильямом Гесте, появились широкие, прямые и просторные улицы. Одной из главных стала магистраль, которую мы сегодня знаем как улицу Сагайдачного. До пожара на ее месте располагалась Рождественская улица.

Вид на ул. Сагайдачную в 1889 году, Фото: ФБ-группа "Ласкаво просимо до Києва"

Улица была проложена в 1810-х годах. Изначально она получила название Александровской — в честь императора Александра I. После установления советской власти в 1919 году улицу переименовали, включив ее в состав улицы Революции. Позднее она также была частью улицы Кирова, а лишь в 1955 году стала самостоятельной и получила новое название — улица Жданова. Только спустя годы ей присвоили историческое имя, под которым она известна сегодня.

Улица Сагайдачная в 2019 году, Фото: ФБ-группа "Ласкаво просимо до Києва"

Еще в дореволюционные времена эта улица считалась одной из самых оживленных и красивых на Подоле. Именно здесь в 1896 году запустили электрический трамвай. Это сделало улицу важным транспортным и городским центром.

Как развивалась ул. Сагайдачного в Киеве, Фото: Википедия

Окончательно привычный нам облик Сагайдачной сформировался в середине 1950-х годов. При этом немногие обращают внимание на одну ее особенность — на улице почти нет деревьев. До наших дней уцелел лишь один дуб, который растет неподалеку от ресторана "Старое Запорожье" по адресу Сагайдачного, 27.

На улице Сагайдачной есть только одно дерево

Хотя на архивных фотографиях 1950–60-х годов на Сагайдачной можно заметить множество деревьев. Их исчезновение не связано с современной застройкой или вырубкой. Зеленые насаждения убрали в 1970-х годах во время строительства синей Оболонско-Теремковской линии метро. После этого деревья так и не высадили снова, а освободившееся пространство использовали для расширения проезжей части.

Улица Сагайдачная сейчас

