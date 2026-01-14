На улицах можно услышать украинский язык, а в ресторанах съесть борщ: где на другом континенте есть маленькая "Украина" (фото)

Первые украинцы приехали туда в начале ХХ века

В США, а именно в городе Чикаго, есть район, который называют "Украинское село". Здесь сохранились старинные дома, церкви и уличное искусство, а жизнь украинской общины активно развивается уже более ста лет.

Район живет своей особой жизнью и привлекает туристов. О его истории и современных традициях написала местная жительница в своем блоге на "BAZAR".

Ukrainian Village в Чикаго: как украинцы сохранили культуру и традиции на другом континенте

На месте современного района еще 130 лет назад было село с немецкими переселенцами и сельскохозяйственными угодьями. В начале XX века здесь поселилось много славян, в частности украинцев, которые приехали в поисках работы и безопасной жизни. Сначала в район приехали поляки и словаки, а затем, во время нацистской оккупации, появились волны украинских переселенцев.

Украинцы начали работать. Они занимались ремонтом машин, строительством, уборкой церквей, изготовлением изделий из глины и гипса. Те, кто накопил деньги быстрее, открывали мастерские по ремонту, обувные цеха и мебельные мастерские.

Украинские магазины в Чикаго. Фото: wbez.org

Строительство жилых домов и церквей происходило с 1886 по 1920-е годы. Центральным храмом района стал Собор святого Николая, построенный в 1912–1915 годах.

В 2000-х годах район начал меняться. Церкви прошли реставрацию, часть из них превратили в жилые дома.

Архитектура района

В Украинском Виллидж работают три украинские церкви: Церковь Пресвятой Богородицы, собор святого Николая и греко-католическая церковь Святых Владимира и Ольги с золотыми куполами и мозаикой. Также здесь есть кредитный союз "Самопомощь" (Ред. в укр. вар. "Самопоміч"), который помогает украинцам с документами, медицинской страховкой, курсами английского языка и талонами на питание. Действует Украинский культурный центр, Институт современного искусства и Украинский национальный музей.

Греко-католическая церковь Святых Владимира и Ольги. Фото: BAZAR

Кредитный союз "Самопоміч". Фото: BAZAR

Украинский Национальный музей. Фото: BAZAR

В районе также есть магазины, адвокатские и логистические компании, школы и детские сады, где сохраняется украинский язык. Здесь можно купить сувениры и одежду ручной работы, а также попробовать аутентичную украинскую кухню в трех ресторанах.

Сувенирные магазины в районе. Фото: BAZAR

В этом районе также можно попробовать украинскую кухню. Ресторан Tryzub Ukrainian Kitchen открылся в 2016 году и предлагает блюда украинской кухни с современным взглядом на традиции. Здесь готовят вареники, голубцы, банош, гречку с овощами, а также десерты и настойки.

Ресторан с украинской кухней. Фото: tryzubchicago

Кондитерская Shokolad Pastry & Cafe предлагает выпечку, блины, деруны, гуцульское жаркое и свадебные торты. А в Old Lviv можно отведать украинский борщ, львовский сырник и домашние наливки, а интерьер воссоздает атмосферу старого Львова.

Кондитерская в "Украинском селе". Фото: BAZAR

Ресторан "Old Lviv". Фото: BAZAR

Сколько украинцев живет в Ukrainian Village

В районе проживает около 46 тысяч украинцев. Диаспора активно проводит фестивали и мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины и украинской культуре. После начала войны в Украине украинцы Чикаго занимаются сбором средств для армии и беженцев, проводят аукционы и благотворительные мероприятия.

Фото из благотворительного аукциона. Фото: УНИАН

В Ukrainian Village также развивается искусство. Здесь можно увидеть муралы, плакаты и уличные инсталляции, в частности работы Конрада Эдмондса и Сина Арчера, которые символизируют украинскую культуру и современные события в Украине.

Мурал с украинкой. Фото: BAZAR

Там также издается ряд газет и журналов на русском и украинском языках: "Вече", "Новый Свет", "Обзор", "Украинское слово", "Молодежный перекресток", "Время и события".

Печатное СМИ. Фото: BAZAR

