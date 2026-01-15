Росія зашкодила легендарній церкві у Львові: одна з найвищих будівель міста з кривавою історією

Будівля виконана у неоготичному стилі

Під час чергової російської атаки на Україну у Львові постраждала церква, якій понад сто років. Вона є однією з найвищих будівель у місті з цікавою історією.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про церкву святих Ольги та Єлизавети.

Будівництво:

В останній половині XIX століття в Європі дуже інтенсивно почали розвиватися шляхи сполучення, а особливо залізничний транспорт. У західній частині Львова був споруджений залізничний двірець з інфраструктурою та почалася забудова навколишньої місцевості будинками помешкань для залізничників.

Церква святих Ольги та Єлизавети на початку XX століття. Фото — Вікіпедія

Місцем спорудження обрали площу Солярні, обабіч вулиці Городоцької. Вибір було зроблено так, щоб споруда церкви закривала від головного вокзалу вигляд на Собор Святого Юра, який був греко-католицьким, і нагадував всім хто прибував до Львова залізницею, що тут живуть українці. Будувався костел за кошти залізничників для їхньої парафії.

Будівництво церкви розпочалося із закладання фундаментів 25 вересня 1904 року, під керівництвом інженера Кароля Ріхтмана, костел збудовано на пам'ять про популярну імператрицю (цісареву) Єлизавету Баварську (Габсбурґ), відому як Сісі, дружину цісаря Австро-Угорщини Франца-Йосифа I.

Церква святих Ольги та Єлизавети, наш час. Фото — Вікіпедія

Довідка: 1989 року шістнадцятирічна імператриця була поранена ножем під час прогулянки по набережній. Женевського озера. Поранення їй завдав молодий анархіст Луїджі Лучені. Імператриця, не усвідомлюючи серйозності травми, спливла кров’ю та померла на пароплаві, на який вона сіла після поранення.

Імператриця Австрії Єлизавета Баварська

Будівництво закінчилося у 1911 році. Досі церква є другою за висотою спорудою у місті Львів. Її висота складає 88 метрів.

Церква святих Ольги та Єлизавети. Фото — Вікіпедія

Історія церкви:

На початку першої світової війни австро-угорський уряд конфіскував церковні дзвони на військові потреби.

Під час польсько-української 1918-1919 років церкву було пошкоджено українською артилерією. З того часу в стіні зберігся снаряд, під яким вміщено пам’ятний напис: "Ex obsidione ruthenorum" ("З облоги русинів 6 і 9 березня 1919 року"), що нагадує про цю жорстоку війну.

Ушкодження артилерією. Фото — Ігор Котлобулатов

У 1926 році в церкві було встановлено один із найбільших органів у Польщі роботи відомої польської фірми братів Домініка та Вацлава Бернацьких.

1939 року, у перші дні Другої світової війни, під час бомбардування Львова поряд з церквою розірвалася авіаційна бомба, пошкодивши шпилі та стіни.

1946 року церкву закрили. Оскільки влада УРСР не дбала про релігійні споруди і більше сприяла їх знищенню, безлад царював у церкві до 1970-х років, коли будівлю передали під склад.

1991 року священиком став Михайло Федорів, при якому 1992 року розпочався інтенсивний ремонт храму. Церкву передали греко-католицькій громаді та освятили її як церкву святої Ольги та Єлизавети.

У 2016 році групою художників-вітражистів у церкві було встановлено перший в Україні вітражний іконостас.

Як виглядає церква після російського удару:

За словами першого заступника мера Львова Андрія Москаленка, через ворожу атаку в церкві було пошкоджено вітражі. Інших подробиць про наслідки поки що немає.

