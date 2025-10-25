Главный раввин Днепра озвучил точную дату окончания войны в Украине (фото, видео)

Раввин Каминецкий рассказал о будущем Украины и России, подчеркнув, что его слова основываются на мнениях европейских и американских экспертов.

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, выступая в Inspira business club, сделал громкое заявление, что война в Украине закончится до 15 января 2026 года. Он подчеркнул, что говорит не как пророк или раввин, а транслирует мнение больших людей из Европы и Америки.

Что нужно знать

Главный раввин Днепра прогнозирует конец войны в Украине до 15 января 2026 года.

Он считает, что Украину ждет большое будущее, а Россия может превратиться в Северную Корею.

Раввин Каминецкий возглавляет еврейскую общину Днепра, живет в Украине с 1990 года.

Он сказал, что готов на это положиться, что война закончится через два месяца: "Мы дали немного больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после окончания войны. Если война только закончится, весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда".

Каминецкий считает, что в 2026 году в Украине начнется большая жизнь и государство ждет большое будущее. В то же время Россия превратится в Северную Корею.

Кто такой раввин Каминецкий

Раввин Шмуэль Каминецкий родился в 1965 году, в селе Кфар-Хабад, Израиль, в семье эмигрантов из СССР. В 1981 году приехал в США для обучения в Любавицком Ребе. В 1988 году Шмуэль Каминецкий получил раввинскую ординацию, а в следующем году Ханой Липскер.

Сейчас Шмуэль Каминецкий – главный раввин города Днепра и Днепропетровской области, председатель правления Объединенной еврейской общины Украины. Его украинская история началась в 1990 году — Любавицкий Ребе направил раввина Шмуэля и Хану Каминецких в Днепропетровск (ныне Днепр) как своих посланников. В то время в городе действовала лишь небольшая синагога, поэтому раввин Каминецкий сосредоточил все силы на возрождении еврейской жизни: поиске членов общины, развитии образования, создании школ, центров и программ духовного обновления.

Раввин Шмуэль Каминецкий/ Фото vladamikolyuk

Вместе с женой Ханой он воспитывает девять детей — шестерых дочерей и троих сыновей. Во время полномасштабной войны в Украине раввин Каминецкий остался в Днепре, несмотря на предупреждение об опасности, но он не уехал, потому что, по его словам, чувствует ответственность за общину.

Шмуэль Каминецкий во время встречи с делегацией Американского совета внешней политики

Перед началом войны раввина предупреждали представители посольства США, советуясь эвакуироваться. Он отправил жену с самой молодой дочерью в безопасное место, но остался в Днепре вместе с сыновьями, продолжая служение. Через два месяца семья воссоединилась в Днепре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Юрий Камельчук считает, что война в Украине закончится к Рождеству. Правда, он не уточнил год и дату.