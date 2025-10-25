Главный раввин Днепра озвучил точную дату окончания войны в Украине (фото, видео)
-
-
Раввин Каминецкий рассказал о будущем Украины и России, подчеркнув, что его слова основываются на мнениях европейских и американских экспертов.
Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, выступая в Inspira business club, сделал громкое заявление, что война в Украине закончится до 15 января 2026 года. Он подчеркнул, что говорит не как пророк или раввин, а транслирует мнение больших людей из Европы и Америки.
Что нужно знать
- Главный раввин Днепра прогнозирует конец войны в Украине до 15 января 2026 года.
- Он считает, что Украину ждет большое будущее, а Россия может превратиться в Северную Корею.
- Раввин Каминецкий возглавляет еврейскую общину Днепра, живет в Украине с 1990 года.
Он сказал, что готов на это положиться, что война закончится через два месяца: "Мы дали немного больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после окончания войны. Если война только закончится, весь мир, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда".
Каминецкий считает, что в 2026 году в Украине начнется большая жизнь и государство ждет большое будущее. В то же время Россия превратится в Северную Корею.
Кто такой раввин Каминецкий
Раввин Шмуэль Каминецкий родился в 1965 году, в селе Кфар-Хабад, Израиль, в семье эмигрантов из СССР. В 1981 году приехал в США для обучения в Любавицком Ребе. В 1988 году Шмуэль Каминецкий получил раввинскую ординацию, а в следующем году Ханой Липскер.
Сейчас Шмуэль Каминецкий – главный раввин города Днепра и Днепропетровской области, председатель правления Объединенной еврейской общины Украины. Его украинская история началась в 1990 году — Любавицкий Ребе направил раввина Шмуэля и Хану Каминецких в Днепропетровск (ныне Днепр) как своих посланников. В то время в городе действовала лишь небольшая синагога, поэтому раввин Каминецкий сосредоточил все силы на возрождении еврейской жизни: поиске членов общины, развитии образования, создании школ, центров и программ духовного обновления.
Вместе с женой Ханой он воспитывает девять детей — шестерых дочерей и троих сыновей. Во время полномасштабной войны в Украине раввин Каминецкий остался в Днепре, несмотря на предупреждение об опасности, но он не уехал, потому что, по его словам, чувствует ответственность за общину.
Перед началом войны раввина предупреждали представители посольства США, советуясь эвакуироваться. Он отправил жену с самой молодой дочерью в безопасное место, но остался в Днепре вместе с сыновьями, продолжая служение. Через два месяца семья воссоединилась в Днепре.
