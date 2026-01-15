"А пиццу тоже можно заказать?" Линия 112 теперь принимает заявления об отсутствии света: детали и реакции сети

Операторы принимают звонки также об отсутствии воды и тепла

В Украине линия 112 принимает сообщения об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. Операторы будут сообщать людям о ближайших пунктах несокрушимости и не только.

Что нужно знать:

Теперь по номеру 112 можно сообщить о критической ситуации в домах

При необходимости на адрес будут направлены экстренные службы

Мнения украинцев о нововведении разделилось

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, операторы по номеру 112 принимают сообщения не только о критических ситуациях в городах, но и об отсутствии воды, тепла или света в домах.

"Мы привлекли к работе дополнительных операторов, чтобы оперативно прорабатывать не только обращение в экстренные службы — спасателей, полицию, медицинскую помощь или газовую службу, но и получать информацию о критической ситуации в домах граждан", — говорится в сообщении.

Линия 112 принимает заявления об отсутствии тепла, воды и света

Клименко подчеркнул, что операторы будут передавать полученные данные в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве и комиссии ТЭБ и ЧС для быстрой организации помощи людям в нынешних сложных условиях. Они будут предоставлять информацию о ближайшем пункте несокрушимости или местах обогрева, и при необходимости будут направлять экипажи экстренных служб.

В то же время, некоторые украинцы такое нововведение не очень поняли. Ведь считают, что в военное время занимать линию 112 сообщениями об отсутствии света не уместно. Спасатели и так работают в тяжелых условиях, а еще заниматься бытовыми проблемами — слишком. В комментариях пишут:

А толку? Делали заявки, но это не значит, что помогут. На улице освещение включили дома без света и соответственно тепла.

И что: ваша заявка принята, спасибо за обращение… до свидания.

А пиццу тоже можно заказать?

Похожее мнение выразил и волонтер Тимофей Кучер: "Типа ситуация: Сложило подъезд дома, все службы работают, та самая бабушка — внученька, а у меня батарея не греет, вызовите полицию, и вместо того, чтобы помогать там, где нужно — занимаются ху**ей. Извините. Но у нас так много свободных экипажей?"

