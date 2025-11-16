Холод в квартире? Гениально простые решения, как утеплиться, когда нет света

Вас спасут старые куртки

Когда дома отключают электроэнергию, а отопление не работает – это может стать вызовом. Но существуют простые и эффективные способы сохранить тепло – без дорогих "умных" приборов.

Простыми способами поделился юзер Reddit. Применить эти лайфхаки сможет каждый.

Изолируйте пространство. Плотные одеяла или полотенца, накинутые на дверные проемы и окна, помогают удерживать тепло внутри. К слову, это также правительственные советы по выживанию во время блекаутов.

Утеплите пол. Если на полу лежит матрас – подложите под него ковер, пару одеял или даже старые куртки. Это создаст изоляционный слой, который уменьшит потерю тепла из-за холодного пола.

Горячая ванная комната. Если у вас есть небольшой обогреватель (на аккумуляторе или с альтернативным питанием), используйте его утром, чтобы прогреть ванную или туалет. Затем зайдите туда, пока комната еще теплая – влажный воздух ускоряет чувство тепла.

Используйте ваше тело и ресурсы аккуратно. При отсутствии централизованного отопления тело – самый надежный источник тепла. Сконцентрируйтесь на одном пространстве, закройте двери и окна, утеплите щели одеялами или полотенцами.

