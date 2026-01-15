"А піцу теж можна замовити?" Лінія 112 тепер приймає заяви про відсутність світла: деталі та реакція мережі

Оператори приймають дзвінки також про відсутні води та тепла

В Україні наразі лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. Оператори повідомлятимуть людей про найближчі пункти незламності і не тільки.

Що треба знати:

Відтепер за номером 112 можна повідомити про критичну ситуацію у домівках

За потреби на адресу будуть скеровані екстрені служби

Думки українців щодо нововведення розділились

Як повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, наразі оператори за номером 112 приймають повідомлення не тільки про критичні ситуації у містах, а й про відсутність води, тепла чи світла у будинках.

"Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян", — йдеться у повідомленні.

Лінія 112 приймає заяви про відсутність тепла, води та світла

Клименко наголосив, що оператори передаватимуть отримані дані до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах. Вони надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву, і за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.

Водночас деякі українці таке нововведення не дуже зрозуміли. Адже вважають, що у воєнний час займати лінію 112 повідомленнями про відсутність світла не доречно. Рятувальники і так працюють у важких умовах, а ще й займатись побутовими проблемами — занадто. У коментарях пишуть:

А толку?! Робили заявки, але це не означає, що допоможуть. На вулиці освітлення включили вдома без світла і відповідно тепла.

То й що: ваша заявка прийнята, дякуємо за звернення… до побачення.

А піцу також можна замовити?

Схожу думку висловив і волонтер Тимофій Кучер: "Типу ситуація: Склало підʼїзд будинку, усі служби працюють, та сама бабуся — внученька, а в мене батарея не гріє викличте поліцію, і замість того щоб допомагати там де потрібно — займаються ху**ею. Вибачте. Але у нас так багато вільних екіпажів?"

