"А піцу теж можна замовити?" Лінія 112 тепер приймає заяви про відсутність світла: деталі та реакція мережі
Оператори приймають дзвінки також про відсутні води та тепла
В Україні наразі лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. Оператори повідомлятимуть людей про найближчі пункти незламності і не тільки.
Що треба знати:
- Відтепер за номером 112 можна повідомити про критичну ситуацію у домівках
- За потреби на адресу будуть скеровані екстрені служби
- Думки українців щодо нововведення розділились
Як повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, наразі оператори за номером 112 приймають повідомлення не тільки про критичні ситуації у містах, а й про відсутність води, тепла чи світла у будинках.
"Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян", — йдеться у повідомленні.
Клименко наголосив, що оператори передаватимуть отримані дані до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах. Вони надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву, і за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб.
Водночас деякі українці таке нововведення не дуже зрозуміли. Адже вважають, що у воєнний час займати лінію 112 повідомленнями про відсутність світла не доречно. Рятувальники і так працюють у важких умовах, а ще й займатись побутовими проблемами — занадто. У коментарях пишуть:
- А толку?! Робили заявки, але це не означає, що допоможуть. На вулиці освітлення включили вдома без світла і відповідно тепла.
- То й що: ваша заявка прийнята, дякуємо за звернення… до побачення.
- А піцу також можна замовити?
Схожу думку висловив і волонтер Тимофій Кучер: "Типу ситуація: Склало підʼїзд будинку, усі служби працюють, та сама бабуся — внученька, а в мене батарея не гріє викличте поліцію, і замість того щоб допомагати там де потрібно — займаються ху**ею. Вибачте. Але у нас так багато вільних екіпажів?"
