Опасность от "шахедов" теперь прямо под ногами: что известно о "новинке" РФ (фото)

Войска РФ запускают дроны, несущие "отложенную" опасность

Российские военные инженеры постоянно модернизируют беспилотники типа "Шахед" ("Герань-2"), чтобы наносить наибольший ущерб Украине. На днях они атаковали железную дорогу дронами, сбрасывавшими мины с магнитными детонаторами.

Мины оснащены механизмом самоликвидации, что может представлять дополнительную опасность. Об этом сообщил эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").

"Половина Шахедов, атакующих в последние дни ЖД Ковель-Киев, несут на себе магнитные мины, которые сбрасываеют в снег ", — написал Бескрестнов.

Он призвал предупредить все службы о рисках. Также он отметил, что скоро начнет срабатывать механизм самолоквидации мин.

"Стоит помнить, что эти мины через несколько дней сами ликвидируются. То есть, скоро начнет взрываться все то, что сбросили 12 января", — подчеркнул Бескрестнов.

Мины, которые россияне сбрасывают с БПЛА

Что известно о минах

Судя по внешнему виду, это советские мины ПТМ-3. ПТМ-3 (от русс. противотанковая мина) — советский инженерный боеприпас, предназначенный для выведения из строя колесной и гусеничной техники противника путем разрушения их ходовой части или поражения днища кумулятивной струей в момент, когда машина наезжает или оказалась над миной.

ПТМ-3. Фото Википедия

ПТМ-3 имеет металлический корпус, внутри которого размещено взрывчатое вещество, дополнительный детонатор, являющийся частью конструкции мины и выполняющий функцию неизвлечения и необезвреживаемости, а в торце корпуса размещен основной детонатор магнитного действия, также являющийся частью конструкции мины ПТМ-3.

Действие

При наезде на мину или проезде над миной из-за колебаний магнитного поля происходит срабатывание мины. Созданные в результате взрыва кумулятивные заряды проникают внутрь танка, убивая экипаж внутри или повреждая системы танка. Если кто-то пытается сдвинуть мину, когда она находится в боевом положении, она взрывается из-за влияния магнитного поля Земли. Если цель не обнаружена, мина самоуничтожается по истечении периода самоликвидации.

ПТМ-3. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских "шахедах" были обнаружены новые модели радиомодемов. Теперь РФ использует устройства разных диапазонов, что затрудняет работу по их подавлению.